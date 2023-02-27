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    首頁　>　屏東縣

    消防員支援打火傷重不治後 屏縣今又傳多起公墓火警

    屏縣228連假公墓火警頻傳。（圖由屏縣消防局提供）

    屏縣228連假公墓火警頻傳。（圖由屏縣消防局提供）

    2023/02/27 12:08

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣連傳公墓火警，各消防分隊疲於奔命，38歲消防員蕭翰隆昨天（26日）支援恆春公墓打火，不幸在執勤過程被重達5噸的水廂車壓成重傷不治；事發前後屏縣府、消防局都不斷呼籲民眾掃墓時不要放爆竹煙火、不任意燒雜草，但全縣今天（27日）上午還是發生至少5起公墓火警。

    228連假民眾提前返鄉祭祖，導致屏東縣轄內發生多起公墓火警，屏東縣政府消防局統計，25日、26日就接獲33件雜草火警，雜草火警撲滅的難度高，因為火勢會因為風向的改變，向四面八風流竄，難以集中水、人力滅火。

    屏縣消防局表示，因各鄉鎮忙著公墓、雜草火警，內勤的蕭翰隆26日也支援公墓火警，開著小型水箱車搭載主管一同前往，下午2時40分又趕往另一處火點，抵達停車並拉起手剎車後，下車查看火勢，準備置放輪檔，沒想到小型水箱車突然向前滑動，他被壓在右前輪下方，傷勢太過嚴重，送醫急救昨晚（26日）仍宣告不治。

    由於祭祖季節到，屏縣府消防局已經不斷呼籲民眾注意，昨天傳出憾事後，今天（27日）還是持續有公墓火警傳出，上午8時20分、9時01分、9時44分、10時24分，恆春鎮18公墓、17公墓、德和公墓、四溝與康林一帶的公墓，又分別發生火警，10點27分崁頂鄉後壁厝公墓也傳火災，還是令消防人員十分忙碌。

    屏東縣政府消防局表示，公墓火警一旦燃燒往往會迅速蔓延，並且容易波及周邊墓地，稍有不慎恐釀成嚴重災情。掃墓祭祖時民眾應特別注意勿隨意燃燒雜草，如需燃燒冥紙，應在旁留意其燃燒情形並將餘燼熄滅。

    消防局強調，民眾掃墓時要記得「4不2記得」要訣，包括不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂，還有要記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，如此才可以讓火災確實遠離。

    公墓火警頻傳，各消防隊疲於奔命。（圖由屏縣消防局提供）

    公墓火警頻傳，各消防隊疲於奔命。（圖由屏縣消防局提供）

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