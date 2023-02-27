高樹鄉殯葬管理所公務員私吞化火費7萬2千元 判2年半

高樹鄉殯葬管理所黃姓臨時員私吞殯葬費7萬2千元，屏東地院依貪污罪判他2年半徒刑。 （記者李立法攝）

2023/02/27 11:33

〔記者李立法／屏東報導〕高樹鄉殯葬管理所黃姓臨時員藉由職務之便，私吞殯葬業者及喪家所繳納的火化規費7萬2千元，經舉報後被依貪污治罪條例送辦，屏東地院以觸犯公務員利用職務上機會詐取財物罪，併處黃男2年半徒刑，褫奪公權1年，可上訴。

受雇高樹鄉公所擔任臨時員的黃男，負責受理殯葬所有關民眾火化、納骨塔位及公墓埋葬許可等殯葬設施使用申請業務，2年多前他為籌措因交通事故衍生的賠償費用，竟利用職務之便，向殯葬業者及喪家佯稱可代為至銀行繳納每筆 8千元的火化規費，以節省雙方的時間及手續。

部份殯葬業者及喪家不疑有他，把錢交給黃男代繳，黃男私吞該款項後，開立不實單據交給業者及喪家，然後再製作該火化遺體符合免收取火化費用資格的不實準公文書，損害殯葬所對於火化規費收取、管理的正確性，檢調據報偵辦後，依貪污及偽造文書等罪起訴黃男。

屏東地院審理後，合議庭法官認為應從重以貪污治罪條例中的利用職務機會詐取財物罪處斷，黃男共犯8罪（其中1罪侵吞2筆規費），不法所得共7萬2千元已全數繳回，依法應執行有期徒刑2年6個月，褫奪公權1年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法