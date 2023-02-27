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    首頁　>　屏東縣

    新婚消防員蕭翰隆殉職 內勤支援打火成憾事

    發生事故的小型水箱車。（記者蔡宗憲攝）

    發生事故的小型水箱車。（記者蔡宗憲攝）

    2023/02/27 09:53

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣十多個鄉鎮公墓發生火警，屏東消防第四大隊隊員蕭翰隆，在大量支援恆春公墓火警執勤過程，被重達五噸的水廂車壓成重傷不治，整個第四大隊氣氛低迷。

    38歲的蕭翰隆從事消防工作多年，原是屏東人的他，幾年前從台中調回恆春消防分隊，平日工作認真低調，一月份才轉為內勤安檢員工作，因為在恆春工作也認識了當地的美嬌娘，交往多年的他們，三個月前才舉辦婚禮，近期才忙著尋覓兩人的新房，沒想到竟衍生這起憾事，許多親友聞訊都難以接受。

    屏縣消防局表示，因各鄉鎮都忙著公墓或雜草火警，內勤的蕭翰隆當時也支援公墓火警，開著小型水箱車搭載主管一同前往，26日下午2時40分又趕往另一處火點，抵達停車並拉起手剎車後，下車查看火勢，準備置放輪檔；沒想到此刻小型水箱車突然向前滑動，當時他就在車輛右前方，來不及反應，被壓在右前輪下方，其他消防員發現，趕緊將車輛後退，救出蕭姓消防員，並由現場民眾協助駕車送醫，但傷勢太過嚴重，晚間仍宣告不治。

    對於是否有車輛老舊狀況導致意外，屏東地檢署已經委由檢察官南下調查，屏縣長周春米稍晚將南下慰問，蕭翰隆親友則期盼外界給家屬一點空間，避免到家中打擾，一切交由屏縣消防局隊外發言。

    而已經轉為內勤安檢員的蕭翰隆，是因為到處燃燒的公墓火警支援外勤打火，網友在地方社群砲轟，對惡意「放火掃墓」不滿，期盼官方拿出作為，屏縣議員盧玟欣更憤怒要「找出放火者」。

    屏縣長周春米也在臉書哀悼，呼籲鄉親不要再焚燒雜草，祭祖掃墓務必安全防火，體諒消防隊員的辛勞！

    發生事故的小型水箱車重達五噸。（記者蔡宗憲攝）

    發生事故的小型水箱車重達五噸。（記者蔡宗憲攝）

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