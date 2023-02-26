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    首頁　>　屏東縣

    神仙魚冠軍喊價1尾20萬！屏東觀賞魚比賽 「米蝦」組家庭主婦奪冠

    獲得總冠軍的這隻神仙魚價值20萬元。（記者葉永騫攝）

    獲得總冠軍的這隻神仙魚價值20萬元。（記者葉永騫攝）

    2023/02/26 19:00

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流比賽今天出爐，有來自9個國家、700多組參加孔雀魚、神仙魚、鬥魚、米蝦4種競賽，台灣拿下全部的冠軍，拿下神仙魚總冠軍的被開價20萬元，而拿下米蝦總冠軍的蔡靜芳則是一名家庭主婦轉職成為養殖達人，還到國外參觀，展現出驚人的實力。

    屏東縣觀賞魚國際交流比賽在熱帶博覽會的業物產館舉行，今天評審成績出爐，孔雀魚總冠軍為陳奕瑞、鬥魚林缽承、神仙魚薛瑋均、米蝦為蔡靜芳，冠軍全由台灣拿下，其中神仙魚總冠軍還被人出價20萬元，但是飼主薛瑋均不願意割愛，而去年神仙魚他也是拿下總冠軍，當時也有人開出18萬元的價碼。

    薛瑋均表示，這條神仙魚是萬中選一，其體態就如同野生的神仙魚一樣有朝氣，色彩鮮艷，在養殖時花了很多的時間照顧，他是讀生物科技，進入養殖業是因為興趣，現在就成了專職。

    米蝦冠軍的蔡靜芳是一名家庭主婦，以往從電玩業，因為興趣而接觸到養殖業，愈養愈有心得，技術也愈來愈好，米蝦的價格雖然不高，1隻只有幾十元，但是買的人多，累積下來也很驚人，現在還會到國外參加比賽，能拿下冠軍相當的高興。

    黃色小小的米蝦色彩不凡，獲得冠軍。（記者葉永騫攝）

    黃色小小的米蝦色彩不凡，獲得冠軍。（記者葉永騫攝）

    屏東熱帶魚國際交流賽，台灣拿下全部四項的冠軍。（記者葉永騫攝）

    屏東熱帶魚國際交流賽，台灣拿下全部四項的冠軍。（記者葉永騫攝）

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