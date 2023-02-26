屏東「狂燒祖先」累慘消防 釀1人受傷送醫

恆春半島到處公墓火警，警消累翻。（記者蔡宗憲攝）

2023/02/26 18:25

〔記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕228連假許多民眾提前返鄉祭祖，導致屏東縣十多個鄉鎮公墓發生火警，消防人員不但疲於奔命救災，還有一名消防員打火中被車壓傷送醫，這名消防人員是在恆春公墓火警執勤過程受傷，因手腳嚴重骨折，至少要3個月恢復，對當地消防人力更加捉襟見肘。

228連假許多民眾提前返鄉祭祖，導致屏東縣十多個鄉鎮公墓發生火警，消防人員不但疲於奔命救災，還有一名消防員打火中被車壓傷送醫，而且造成空氣嚴重污染，屏東縣政府消防局表示，公墓火警一旦燃燒往往會迅速蔓延，並且容易波及周邊墓地，稍有不慎恐釀成嚴重災情。掃墓祭祖時民眾應特別注意勿隨意燃燒雜草，如需燃燒冥紙，應在旁留意其燃燒情形並將餘燼熄滅。

消防局表示，228連假開始，屏東縣短短2天就發生近30件火災，其中20件以上都是公墓火警，分布在十幾個鄉鎮，有的公墓附近甚至發生重覆火災，讓消防人員忙翻了，昨天更有一名消防人員救火時受傷，呼籲民眾掃墓時要記得「四不二記得」要訣，包括不放爆竹煙火、不任意燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟煙蒂，還有要記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾，如此才可以讓火災確實遠離。

恆春半島到處公墓火警霧茫茫。（記者蔡宗憲攝）

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