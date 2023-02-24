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    首頁　>　屏東縣

    黃花風鈴木大爆發 228連假來屏東遊賞正是時候

    屏東黃花風鈴木大爆發，美不勝收。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東黃花風鈴木大爆發，美不勝收。（取自屏東縣長周春米臉書）

    2023/02/24 20:08

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕明天（25日）起就是228連假，屏東各地的黃花風鈴木紛紛盛開，縣長周春米透過臉書發布花訊，請大家「228連假一定要來拍！」。

    周春米透過臉書表示，「太美！屏東黃花風鈴木整片大爆發，228連假一定要來拍！」，她還說，許多鄉鎮都傳來金黃花朵盛開的喜訊，鄉親快出門尋找最佳賞花點，讓心情心花開，迎接春天到來。

    縣民也紛紛在留言區接力PO出黃花風鈴木盛開的美照，地點包括竹田鄉泗洲村往潮州五魁橋下的河堤、屏東市崇蘭國小前、崇蘭環保公園、屏東市中山路、里港大橋附近堤防等地。

    迎接228連假，屏東縣政府也整合相關活動及景點，包含「185沿山旺『兔』來雙層巴士」、「阿禮部落櫻花季」、「屏菸1936文化基地」舉辦的「大武門」音樂祭等，推出11條1日遊、2日遊、3日遊的遊程，內容豐富，適合春季親子走讀，含括自然生態、人文活動、季節慶典至新穎觀光景點。

    此外，屏東縣目前正舉辦的「四重溪溫泉季」、「屏東燈會」及「熱帶農業博覽會」等3場活動，即將在228連假後結束展演，還沒前往的民眾也可把握機會趁著連假前往。相關活動訊息可上「屏東旅遊網」及「屏東go好玩」臉書查詢，也可下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。

    屏東各地的黃花風鈴木紛紛盛開。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東各地的黃花風鈴木紛紛盛開。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東黃花風鈴木盛開，十分美麗。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東黃花風鈴木盛開，十分美麗。（取自屏東縣長周春米臉書）

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