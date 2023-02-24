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    首頁　>　屏東縣

    228連假正值霧台櫻花季 警方加強疏導、違停取締

    台24線谷川大橋是通往霧台鄉神山、霧台部落等要道。（里港警分局提供）

    台24線谷川大橋是通往霧台鄉神山、霧台部落等要道。（里港警分局提供）

    2023/02/24 16:37

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕明（25日）起就是為期4天的228假期，連假恰逢屏東縣霧台櫻花季綻放時節，預計賞花人潮將帶來大量車流，里港警分局將針對轄內國道3號九如交流道、台3、台22、台24、台27線、屏185線沿山公路及進出各觀光遊樂地區周邊易壅塞的道路易熱點，加強交通管制疏導及違停取締，呼籲民眾配合。

    里港警分局今天（24日）表示，轄區台24線是通往霧台鄉沿線及熱門景點的要道，沿途櫻花已近全開，預計將湧進大量賞櫻遊客，為此，里港警分局將加派警力加強交通疏導。

    此外，霧台地區停車空間有限，若山上停車車位已滿，警方只得引導遊客下山改往他處旅遊，建議民眾可至水門轉運站搭乘接駁車前往景點，避免因停車位不足敗興而歸。

    警方也說，台24線山區時常有霧繚繞，遊客駕車出遊請小心駕駛，並減速慢行，台24線於三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置CMS電子看板，隨時提醒停車場車位情形與山區即時路況。

    里港警分局分局長何明祥呼籲，228連假期間，如欲前往霧台賞櫻及三地門原鄉地區遊覽民眾，請提早出門，出遊時也請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞路段；如遇壅塞路段敬請遵守交通管制措施耐心行駛，並配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進。

    台24線三德檢查哨所設置有CMS電子看板，提供即時路況。（里港警分局提供）

    台24線三德檢查哨所設置有CMS電子看板，提供即時路況。（里港警分局提供）

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