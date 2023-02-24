屏東口社溪大清疏8萬多立方公尺土方 4月底前完工

屏東縣口社溪口社大橋上下游段今年度將辦理清疏。（圖由屏縣府提供）

2023/02/24 15:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣武洛溪上游口社溪自莫拉克風災以來，上游野溪河道內存在大量土砂，縣府每隔一年即於口社吊橋上游辦理大型疏通，水利處今天（24日）表示，今年將清疏土方8萬多立方公尺，預計4月30日前完工。

自2009年莫拉克風災以來，屏東縣武洛溪上游口社溪上游野溪河道，即存在大量土砂，這些土砂淤積位置皆為人力機具無法到達之處，為此屏東縣政府近年來持續監控，每隔一年即於口社吊橋上游辦理大型疏通，增加通洪斷面並加速土砂運移速度，待土砂運移至口社吊橋下游河段後，再由經濟部水利署第七河川局辦理土砂標售。

屏縣府水利處表示，因應每隔一年推動的大型疏通，縣府已於去年（2022年）12月29日辦理地方說明會，向民眾說明今年（2023年）預計辦理的方式，目前疏濬工程已在招標中，預計於今年4月30日前完工。

水利處表示，主要工項為清通河道720公尺、清疏土方8萬多立方公尺，並將河道中央清通一個深槽，深槽主要功能為加快流速，對於排除河道內多餘的土石有極大助益，也可避免重機具開闢便道至上游清疏造成山坡地之擾動與破壞，另將清通之土石放置於河道攻擊側，可適度保護攻擊面有利土砂排通至下游，後續再由經濟部水利署第七河川局辦理土砂標售，可解決土砂過剩問題。

縣府表示，清疏是最快速回復野溪通洪的方式之一，而且施工工期短施作快速，是汛期前必備的防汛整備工程。有鑑於上游水源地及崩塌地施工機具及人員無法到達，本河段仍須持續辦理疏通，以保障野溪兩岸村莊部落保全對象汛期間的安全。

屏東縣口社溪口社大橋上下游段將辦理清疏。（圖由屏縣府提供）

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