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    首頁　>　屏東縣

    屏東歷史建築「正氣樓」縱火嫌犯落網收押 周春米籲全民齊維護

    正氣樓本月5日遭祝融受損。（資料照，記者羅欣貞攝）

    正氣樓本月5日遭祝融受損。（資料照，記者羅欣貞攝）

    2023/02/24 14:50

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東榮民總醫院園區、原大武營區，本月（2月）5日凌晨傳出火警，園區內被列為歷史建築保留的隊史館「正氣樓」2樓以上木桁架屋頂全毀；警方今天（24日）宣布查獲41歲的徐姓男子涉嫌縱火，屏東地檢署訊後向地院聲請羈押獲准。

    屏東縣長周春米今天（24日）表示，聽到大武營區歷史建築正氣樓火警案，已經逮捕收押嫌犯，她感到很欣慰，謝謝警察同仁及檢方的快速偵辦，但也要真誠呼籲，歷史建築留存不易，可以緬懷先人足跡、看見歲月縱線的紋理，因此，未來縣府會更審慎，也期待大家一起來維護保存。

    屏縣文化資產保護所指出，大武營區目前正進行活化再利用計畫，向中央爭取修復經費共5.4億元，分4區進行，第一區傘具修復工場、烘傘房，預計今年6月完工；遭祝融的隊史館「正氣樓」是第2區，該區工程共計6棟，經費約1億多元，正氣樓因火警遭成的損壞，需再追加2千萬元經費修復，已經報請文化部文化資產局審查中，文資局長陳濟民也已在本月21日到現場視察，關心歷史建築的現況並表達支持。

    文資所表示，含正氣樓在內的6棟歷史建築修復已經開始進行，時程不受影響，工期500天，預計明年底完工；至於縱火嫌疑人落網一事，文資所將會持續追蹤司法偵辦進度，若後續證據明確證實為縱火者，可依文化資產保存法第106條，處新台幣30萬元以上2百萬元以下罰鍰，屆時將由文資審議委員會討論裁處。

    涉嫌在歷史建築正氣樓縱火的男子。（警方提供）

    涉嫌在歷史建築正氣樓縱火的男子。（警方提供）

    文化部文化資產局局長陳濟民（中）本月21日到現場視察，關心正氣樓狀況。（屏縣府提供）

    文化部文化資產局局長陳濟民（中）本月21日到現場視察，關心正氣樓狀況。（屏縣府提供）

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