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    首頁　>　屏東縣

    「打字月領4萬」誘台人赴柬埔寨 人蛇集團4核心幹部被判刑

    屏東檢警從柬埔寨營救回國的被害人中，發現人口販運集團核心幹部陳女混入其中。（資料照，警方提供）

    屏東檢警從柬埔寨營救回國的被害人中，發現人口販運集團核心幹部陳女混入其中。（資料照，警方提供）

    2023/02/24 14:12

    〔記者李立法／屏東報導〕去年國內喧騰一時的誘騙台人到柬埔寨人蛇集團案，屏東檢警查獲該集團中從事詐騙及人口販運的陳女等4名核心幹部，依違反組織犯罪防制條例等罪起訴後，屏東地院今天分別判處4人11個月至2年2個月不等徒刑，可上訴。

    去年8月間，國內傳出人蛇集團以求職打工為幌，誘騙年輕國人出境前往柬埔寨、泰國等地後，即被該犯罪集團要脅從事不法，並動輒恐嚇、毆打施加暴行逼迫被害人就範，造成台灣家屬恐慌，政府及民間除透過管道展開營救。

    台灣司法單位著手偵辦後，屏東檢警從營救回國的被害人中，發現有不法人蛇集團份子混入其中，陸續查出陳女、賴女、周女及林男等4人為從事詐欺及人口販運集團的核心幹部。

    檢警查出賴女擔任「人事部」組員兼財務，誘騙國人出境加入該犯罪集團及管理零用金；陳女為「人事部」小組長，負責管理該集團組員及查驗組員行動電話內容；周女為「人事部」組員，負責招募國人出境；林男負責聯繫、載送受招募的國人，並辦理及代領護照、偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡等事宜。

    檢方調查，陳女等人以「從事電腦打字工作，合法正當，底薪1個月新臺幣4萬元，獎金另計」等話術，誘使王男等10多位年輕國人誤信而同意出國，結果落入犯罪陷阱，其中8人具原住民身分，檢察官偵辦後，依違反組織犯罪防制條例等罪起訴陳女4人，並持續追查該犯集團幕後金主及其餘共犯。

    屏東地方法院今天判處陳女應執行有期徒刑2年2個月，併處賴女1年10個月徒刑，判處周女11個月，併處林男2年徒刑，緩刑5年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    屏東檢警從柬埔寨營救回國的被害人中，發現人口販運集團核心幹部陳女混入其中。（資料照，警方提供）

    屏東檢警從柬埔寨營救回國的被害人中，發現人口販運集團核心幹部陳女混入其中。（資料照，警方提供）

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