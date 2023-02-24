屏東歷史建築大火 涉縱火街友彰化落網

涉案的徐姓街友騎腳踏車犯案。（屏東警方提供）

2023/02/24 13:27

〔記者葉永騫／屏東報導〕位於屏東市建國路的屏東榮總院區旁大武營歷史建築「正氣樓」，2月5日凌晨發生大火，屏東縣長周春米特別前往現場關切受損情形，並指示深入調查，屏東警方查出一名徐姓街友涉嫌縱火並逃到彰化縣，屏東與彰化警方合作將徐姓街友逮捕送辦。

警消初步調查火場，發現有縱火的可能性，因此立即組成專案小組，並調閱周邊監視器做地毯式清查，了解附近起火前後人車出入情形，發現1名男子行跡異常非常可疑涉有重嫌，但因該男子以自行車為交通工具而不易以車追人，專案人員經過一番努力查知涉案為41歲的徐姓街友，但經持續調閱監視器發現徐姓男子於案發後已搭火車離開屏東不知去向。

屏東地方檢察署檢察官指揮專案小組持續監控徐嫌是否返回屏東外，也透過內政部警政署所建置的「協作平臺」主動出擊，將徐嫌相關資料通報全國警察機關所屬員警協助查緝；於22日14時30分許接獲彰化縣警察局彰化分局民族路派出所通報，彰化分局員警在彰化市區巡邏時盤查徐嫌而查知徐嫌行蹤，將徐嫌帶返民族路派出所後由本分局偵查隊派員北上彰化將徐嫌帶返屏東接受調查，而透過「協作平臺」的機制，屏東警方查獲遠在196公里外彰化的徐姓犯嫌，為跨機關成功合作再添一筆紀錄，全案也依縱火罪嫌移送法辦

警方將涉案的徐姓街友逮捕到案。（屏東警方提供）

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