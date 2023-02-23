周春米視察班班吃石斑 產地林邊學子樂饗食魚教育

周春米今天到林邊國小視察班班吃石斑供餐情形。（記者陳彥廷攝）

2023/02/23 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的班班吃石斑政策今天再度啟動，縣長周春米特別到林邊鄉的林邊國小關心石斑加入校園營養午餐的供餐情形，她化身廚娘替小朋友打飯，她說，屏東是石斑魚重要產地，藉著班班吃石斑專案，提升整體學校午餐食材品質及加強校園食農教育，並讓學生體驗在地食魚文化。

「謝謝小米縣長！」縣府過年後即著手調度石斑魚，就能讓學童能吃到寒假期間只能魂牽夢繫的石斑魚，今天石斑再度上了小朋友課桌，全縣206所公立國中小約6.3萬名學生，才開學不久就立刻品嚐到在地優質石斑，學童在珍珠石斑加持下，把所有菜盤掃得一乾二淨，十分捧場。

周春米替學童打飯後，也跟著入席與學童一起品嘗美味午餐，她說，屏東是養殖魚重要且優質的產地，在農委會的協助下，成功打進全國國中小，屏東一學年要上菜4次，昨天是第3次上餐桌，她跟著小朋友品嘗著富含營養及蛋白質的石斑，入口彈牙非常美味 。

縣府教育處說明，經與海洋及漁業事業管理所合作盤點轄內資源協調供貨量能而進行第三次班班吃石斑。校長王芳姿說，感謝縣府推動班班吃石斑政策落實食魚教育，而在林邊因不少學生家長即為養殖相關業者，透過課程設計，學生還會透過DIY去午仔魚鱗、清內臟醃製「午仔一夜乾」甚至直接煎魚，讓學童進一步認識在地食魚文化與海洋永續議題。

周春米親自品嘗石斑。（記者陳彥廷攝）

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