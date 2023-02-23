東琉碼頭爆糾紛！勸阻違停竟被輾腳 警方加強取締

228連假在即，警方加強東琉碼頭取締。（警方提供）

2023/02/23 19:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港東琉碼頭是搭船前往小琉球的主要交通樞紐，周遭除搭船人潮，還有華僑直銷市場的採買人潮，停車問題始終是困擾，日前更發生有駕駛將車隨意停在碼頭出口，有計程車司機上前勸阻，疑似言談間不睦，小黃司機竟遭車輛輾到腳，鬧上法院；警方強調，將加強取締違規停車。

東港警方表示，小琉球為台灣國旅旅遊熱點，遊客大多搭乘交通船的皆屬東琉碼頭，加上緊臨的華僑市場美食吸引許多民眾前來採買 ，時常湧入大批遊客及消費者，進而衍伸出龐大的車潮，以往不少民眾或計程車司機為了方便上下客，車輛隨意停放，引來不少民怨。

日前就發生一起1輛民用車欲至華僑市場採買，但車卻停放在碼頭上下客的出入口，導致人流出入受阻，附近小黃司機間眼見違停，急忙上前勸阻，但該名自小客車駕駛疑似與小黃司機在言談間出現口角，氣氛火爆，駕駛在駛離過程中不知何故，車輪還輾到小黃駕駛的腳，引發新一波糾紛。

警方表示，近日東琉碼頭發生計程車司機與民眾因停車問題而引起糾紛，該起糾紛小黃司機已提告傷害罪，違停部分警方則進行取締，將加強取締、整頓勤務，籲請民眾遵守道路法規，避免被開單受罰，保持交通順暢。

警方指出，為避免朝隆路受東琉線交通船、華僑市場人車潮衍生的任意停車影響停車秩序，建議民眾可將車輛停放華僑市場對面的立體停車場，以及漁市場內收費停車場，如遇連續假期車位已滿，可將車輛停放進德大橋北端往鹽埔漁港兩側路旁，再徒步前往華僑市場，切勿貪圖一時方便而任意違停，警方近期持續派員加強碼頭及華僑市場周邊違停勸導及取締違規停車勤務，籲請不要任意違規停車，以免被開單受罰。

228連假在即，警方加強東琉碼頭取締。（警方提供）

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