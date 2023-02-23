墾丁豪華民宿無照挨罰30萬卻拖欠 遭查封土地才急繳清

執行人員至墾丁現場訪查。（法務部行政執行署屏東分署提供）

2023/02/23 17:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東墾丁有間渡假會館坐擁花園與無敵海景，因未領民宿登記證，前年（2021年）遭屏縣府裁罰30萬元並勒令歇業，但老闆卻遲不繳罰款，直至移送法務部行政執行署屏東分署執行，其不動產遭查封，老闆才在今年（2023年）春節後繳清罰款。

法務部行政執行署屏東分署表示，這家屏東墾丁豪華民宿，前年（2021年）未領取民宿登記證經營15個房間的住宿業務，被屏東縣政府依據發展觀光條例裁罰30萬元並勒令歇業，老闆卻遲未繳納罰款，案件於去年（2022年）移送至屏東分署執行，分署受理後發現老闆名下座落於墾丁的11筆土地面積近萬坪，光是公告現值即高達5千多萬元，市價應有上億元。

屏東分署指出，義務人資產雄厚，分署遂先發函通知老闆到分署報告財產狀況，卻遲遲未現身，書記官數次電話聯繫義務人後，老闆陳稱近期內將繳款，卻始終未履行。執行人員接著至已易手經營的豪華民宿現場訪查，在場人表示義務人數年不在該處且沒有他的聯絡方式，執行人員於是再前往他名下另一棟也座落在墾丁的別墅查訪，則已人去樓空。

因為義務人不動產上有設定多筆高額抵押，如進入拍賣程序，拍定後的價金需優先清償抵押債權，如有餘額才能沖抵罰款，執行人員為落實公法債權的保障，迅即發函地政事務所辦理義務人土地與建物的查封登記，準備進行鑑價等拍賣前置作業。

今年初書記官再以電話聯繫告知查封事實，促民宿老闆盡快繳款以免不動產被拍賣，老闆才在農曆年後趕緊抱著現金到分署一次繳清罰單及其他欠稅。

屏東分署表示，無照經營民宿業務得按次處罰，每次最高罰鍰30萬元，主管機關並得斷水斷電或強制拆除，衍生的費用也需由業者負擔，罰單及費用如經移送，分署定會貫徹執行，以確保國人旅宿安全。另外，疫情趨緩後旅遊業蓬勃發展，分署提醒如係入住民宿振興繁榮在地經濟與觀光產業，可先上網查詢是否為合法民宿，以保障自身安全與權益。

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