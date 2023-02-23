考前照樣滑手機！ 屏東高中學生善用手機學測考出高分

屏中陳如祐（左二）4科58級、吳宗叡（中）4科57級分、陳貫華（右二）4科56級分，校長陳國祥（左一）、導師何維德（右一）肯定他們的表現。（記者羅欣貞攝）

2023/02/23 16:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「其實考前不一定要壓抑手機的使用！」，今天（23日）大學學測成績公布，國立屏東高中學生陳如祐、吳宗叡，分別考出4科58級分、4科57級分的佳績，他們考前照樣用手機，陳如祐用手機看音樂影片來舒壓，吳宗叡則是把題本等資料拍到手機中，把握鎖碎時間滑手機複習。

國立屏東高中112學年度大學學測成績出爐，陳如祐考6科，不管是自然組的國、英、數A、自4科，或是社會組的國、英、數B、社會4科的組合，總級分都達到58級分；吳宗叡則是國、英、數A、自或國、英、數B、社的總級分，皆為4科57級分，表現非常亮眼。

陳如祐不管數A、數B都是15級分滿級分，他說，除了本來就喜歡數學，也要感謝「屏東科學小菁英」學習團體義務協助，以及父母的陪伴，讓他從小學五年級就進入學習，一路超前學到大學的數學。

以醫學系為目標的陳如祐除了勤做題目，也懂得適時釋放壓力，他表示，平時讀書讀累時會用手機看音樂相關的影片或彈鋼琴來舒壓，學測前也是如此，所以不必強烈壓抑手機的使用，只要有節制就可以。

吳宗叡則是善用手機學習，並為書包減重，他說，會先在家中預習功課，考試做錯的題目會另外剪貼成錯題本勤加練習，也習慣把要念的東西拍在手機裡，利用等便當等的鎖碎時間滑開手機來複習；課本則常依段考範圍分拆成小本方便攜帶，以減輕書包的重量；大學將以電機系為目標。

此外，王馗睿4科（國英數B社）57級分，陳貫華及廖振緯等4科（國英數A自）都為56級分，同樣表現傑出；其中陳貫華認為，大量練習題目以熟悉公式很重要，平日也會利用手機和同學討論功課，他以中醫系為目標。

屏中校長陳國祥表示，該校今年共有40人4科總級分在高分50級分以上，有信心讓屏東地區的學子及家長相信「選擇屏中、邁向成功」。

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