靠蘇打綠的歌撐過苦讀 屏女黃曉筑學測考出58級分佳績

屏女學測傳佳績，黃曉筑（左三）和陳昱潔（中）均為58級分、周芫瑄（右三）和李竹穎（右二）均57級分、陳韋甄（右一）和何霖怡（左二）均56級分。老師姚政男（左一）為她們感到高興。（記者羅欣貞攝）

2023/02/23 14:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「每天開始讀書之前，就要聽蘇打綠的歌做為開場！」，國立屏東女中學生黃曉筑國中起就是蘇打綠的鐵粉，靠著他們的歌撐過國中會考、大學學測的讀書苦悶期，今天（23日）大學學測成績公布，就讀數理資源班的她拿到4科58級分的佳績，以台大獸醫系為第一志願。

大學學測成績今天（23日）公布，屏女有數理資優班黃曉筑、陳昱潔等2位學生獲得4科58級分佳績，將分別以獸醫系、醫學系為升學目標。

黃曉筑除了英文13級分，數學A、國文、自然科都是滿級分15級分，她說，雖然家裡沒有養寵物，但自己蠻喜歡動物的，高一入學前的職涯探索，就發現對獸醫這個行業有興趣，曾經自己找獸醫院見習40小時，了解獸醫的工作和生活後，更確定這是未來的方向，要朝小動物領域或動物園的獸醫發展，之後再思考。

黃曉筑表示，最喜歡蘇打綠的「小宇宙」、翻唱的「心情電梯」，這兩首歌輪流做為她每日讀書前的開場曲，這樣的儀式感讓她心中平靜，更能認真念書；上週她和同學還請假到台北聽蘇打綠的演唱會。

也是58級分的陳昱潔國文、自然15級分、數A、英文14級分，善於時間管理也勤做筆記，對於所學她會在腦海中先思考一遍，透過筆記整理，更能加深印象。

周芫瑄、李竹穎考出57級分、陳韋甄56級分佳績，3人都是語文資優班學生；周芫瑄從小受到擔任幼教老師的母親影響，嚮往教育，希望以公費生身份進入教育相關科系就讀，未來若能到偏鄉服務更有意義。

李竹穎因對商學院有興趣，以社會組挑戰數學A，拿到12級分佳績，她說，其實第一次模擬考數學只有7級分，意識到讀書方法錯誤加以修正，尤其對於做錯的題目更會深入了解，集合做成錯題本練習。陳韋甄因受父親影響，對法律相當有興趣，準備學測時大量做題本複習，提高對題目的熟悉度。

母親來自柬埔寨的何霖怡學測4科56級分，她學測6科都考，其中英文、自然15級分，考前兩週勤做題本，想念工程相關科系。

屏東女中教務處統計，今年全校考生4科總級分在58級分2人，57級分有1人，55級分以上的有10人，50級分以上的合計有38人。4科中有3科滿級分共2人。在單科滿級分方面，國文有25人、英文7人、數學A 1人、社會15人、自然6人達滿級分。

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