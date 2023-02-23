用路人敲碗超久 屏東枋山到楓港最塞路段228連假將調撥車道

麻里巴大橋下方已成北返瓶頸。（記者陳彥廷攝）

2023/02/23 12:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕疫情解封後，每逢連假就湧現車潮前往國旅熱門景點墾丁，但途中的塞車卻不免讓玩興打折扣，為解決北返收假日車流都匯流在台9線及台26線道路路幅卻不夠的情形，屏東縣政府交通隊將於本週228連假，啟用最塞路段的調撥車道措施，北返用路人不用再於車陣中望著對向幾無車輛的車道興嘆。

屏鵝公路是枋寮以南前往台東及墾丁的唯一道路，雖然是雙向2線1慢車道設計，但因使用習慣主要為假日出遊，因此只要逢出遊及收假尖峰，同向車道就會出現大量車流，在經過麻里巴大橋下方匯流常湧現瞬間大量車潮，原本的道路根本容納不下，形成回堵，這個狀況在往返台東的南迴公路草埔隧道修建好後，更是每況愈下。

原來，因車潮不再因台9線上的行駛速度出現太多的延時分流，幾乎會同時抵達匯流口，導致不論是北返還是西返的車流塞車狀況皆常常讓用路人塞到火大，且因麻里巴大橋以北的路段也並未相應拓寬，成為車流瓶頸效應，縱使約7.5公里左右外的加祿堂路段已經進行調撥措施，但遠水救不了近火，依舊塞翻，就連前行政院長蘇貞昌南下視察時，都曾被塞在車陣當中，當時還引發國安疑慮。

不過，塞在北返車陣中的民眾，常常見到西邊的南下車道空無一車，但卻沒有比照加祿堂路段調撥，再轉頭回來看自己的北返車道，是綿延不盡不知何時才能脫離的停車場，只能無奈形容為「西線無戰事」，也引頸期盼政府能比照調撥，不過，當地警方及公路局，則囿於人力及物力還有架設調撥的安全問題，只能不斷研議當中。

屏東縣警方為解決這段已被稱為全台「最塞熱點」，將從2月25日起至2月28日的連假，進行首次啟用楓港到枋山（台1線453至460公里）調撥車道，全力疏解車流，維持交通順暢。

警方強調，4天的連假期間前往屏東旅遊車潮大幅增加，為疏解旅客大量湧入之車潮造成交通壅塞，屏東縣警方除於轄區易壅塞路段及旅遊熱點完善規劃各種交通疏導管制措施，除既有機動實施台1線水底寮至枋山路段（台1線436.5至445.5公里）調撥車道外，經評估將於北上車流增加時，機動啟用台1線枋山至楓港路段（台1線453至460公里）調撥車道，是首度進行，屆時請用路人注意道路引導牌面及員警指揮行駛。

警方呼籲，為維持易壅塞路段及觀光景點周邊交通順暢，除規劃「交通快速疏導部隊」迅速排除事故、指揮疏導車流及加強取締汽車違規行駛機慢車道、違規停車等行為，以降低交通事故及壅塞情形發生，並請駕駛朋友遵守交通規則，歡迎民眾下載「屏東GO好玩」APP，提前觀察屏東道路即時影像，掌握路況、開心出遊。

麻里巴大橋下方已成北返瓶頸。（記者陳彥廷攝）

228連假將首度啟用枋山到楓港的調撥車道。（警方提供）

228連假將首度啟用枋山到楓港的調撥車道。（警方提供）

連蘇貞昌的車隊（金色廂型車）都曾塞在車陣當中。（資料照）

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