屏東牡丹東源部落環教中心揭牌啟用 提供優質社區旅遊

牡丹東源部落環境教育中心揭牌啟用。（記者蔡宗憲攝）

2023/02/22 23:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東牡丹鄉東源村一直以野薑花、水上草原及東源湖聞名，受到許多遊客喜愛，牡丹鄉公所22日正式啟用牡丹鄉東源部落環境教育中心，將提供遊客更優質的社區生態旅遊服務。

東源部落環境教育中心位於屏東縣牡丹鄉東源村，同時也是國家重要濕地「東源濕地」所在，當地擁有濕地、森林、花海等自然地景的排灣族部落，有「台灣最香部落」的美名，除了夏天美麗馨香的野薑花海外，還有全國最大的水社柳森林，每到冬季開花的時節，水社柳樹梢掛著金黃色的花絮隨風飄舞。

東源部落透過濕地保育補助計畫的執行，完成社區導覽解說員認證及制度，並成立東源社區導覽解說隊，將部落文化、濕地保育及環境教育導入生態旅遊，並促成部落人才參與環境教育人員認證訓練，將東源部落生態與文化課程向外推廣，去年通過行政院環境保護署環境教育場域認證，定名為「東源部落環境教育中心」，成為全台第一處由縣政府、鄉公所及部落，共同協力打造的環境教育設施場所。

牡丹鄉長潘壯志表示，東源部落環境教育中心佔地約5公頃，以傳達牡丹鄉特有濕地生態、在地生活文化及環境永續之價值為目標，期盼環境教育中心推動生態保育及發展部落型生態旅遊的經驗，引領遊客體驗祖先留下的美好土地上，以及傳統生活智慧及生態永續的核心理念。

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