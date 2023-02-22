收假北上總是塞爆 228連假墾丁調撥從楓港開始

台1線收假北上枋山路段總塞爆。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2023/02/22 23:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕週末就是4天的228連假，恆春半島及台東旅遊住宿平均達到8成以上，預估有超過7萬車潮湧向景點，因應每次北返都塞爆的路況，屏東警方首次將北上調撥車道調換到台9線及台26線匯流的楓港路段開始實施，希望能在這次228假期取得成效。

面對每個連假北返車潮都塞爆台1線狀況，屏東警方因應台東從台9線返回及台26線墾丁北返匯流車潮，將原來規劃在枋山北側的調撥車道，首次移到車流匯集回堵的台1及台9線三叉路口，後段則連接沿山公路分流，近日已多次進行號誌、設施及人員演練，預計27、28日實施。

根據警方及飯店旅宿業者統計，228連假高峰在25及26兩天，平均住宿率都超過9成，27日的住房率也有7成上下，雖然出國的人增加，因為是農曆春節後第一個連假，仍看得出回復疫情前旅遊水準，預估南下車流會在連假前兩天達到高峰，北返則會集中在連假後兩天。

而水底寮到枋山地區連接台東及墾丁車潮，枋寮警方也祭出相關措施，南下在台1線436公里水底寮五岔路口，到445.5嘉和路口視車潮調撥車道，車多除了燈控輪放，也將拉長車道縱深，以利車流順利匯集成1車道，同時結合三工處出動空拍機，嚴密監控沿線車流，即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

至於恆春半島，恆春警方除了墾丁大街晚間「人車分流」防疫管制，易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁路段，都規劃警力並部署紐澤西護欄及交通錐，南下若湧現車潮，預計由長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋到海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路到台灣牛餐廳右轉接台26線南下。

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