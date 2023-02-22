潮州到台88縣幹道再現「黃色奇觀」 不到600米近半設向桿設

潮州延平路從朝昇路以北不到600公尺，就設置近半長度的軟質分向桿。（記者陳彥廷攝）

2023/02/22 23:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮延平路是鎮內鬧區幹道，不過，但最近從朝昇路以北短短不到500公尺，就有2個路段的道路中央分隔線設置黃色軟質分向桿，總長近半整齊畫一的「壯觀」畫面引來用路人熱議。

延平路是潮州鎮內通往台88線快速公路竹田匝道的主要道路，平時車水馬龍，但因路幅僅雙向一快一慢車道，長年來除上下班尖峰易迴堵外，更因左轉跨越道路或是路外駛進車道又直接左轉者屢見不鮮，事故屢傳。

日前1間大型民間自營的菜市場進駐後此路段後，因為欲左轉進入者大增，導致事故頻率變高，民眾反彈聲浪不斷，警方會同鎮公所、縣政府進行道安現勘，於此路段架設長達逾150公尺的軟質分向桿，杜絕汽機車穿越。

由於此路段以南約的中油加油站前因同樣的交通理由，多年前已設置約100公尺長的軟質分向桿，兩相加總下，形成不到600公尺，就有近半的路段於道路中央分隔線上埋設黃色分向桿。

兩相加總的「壯觀」畫面引人熱議，有商家反映如此一來客人就乾脆不上門，但用路人則認為馬路三寶多，這樣設還不夠長，仍有人硬要跨越，意見兩極。

警方強調，未來在「天台寶宮」路口還會加裝紅綠燈，而延平路南下經北門路口則是增設左、右轉專用道，並增設具備左轉燈號的號誌，請用路人行經務必遵守號誌及標線行駛還有現場的人員指揮，避免釀生事故。

潮州延平路從朝昇路以北不到600公尺，就設置近半長度的軟質分向桿。（記者陳彥廷攝）

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