昇豐128號失聯搜尋仍無果 家屬盼各界勿打擾、影射

昇豐128號。（資料照，漁業署提供）

2023/02/22 15:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港籍昇豐128號於公海失聯已經4天，雖經附近友船前往探查，卻仍未發現「昇」船蹤影，焦急的家屬則是發出聲明，感謝外界關心，但家屬現階段只希望能趕快找到人、船，盼外界勿擾。

載有1名台籍船員及5名印尼籍船員的「昇」船，今年2月8日自東港鹽埔漁港出海，赴太平洋海域進行鮪延繩釣作業，2月17日晚間聯繫時，台籍船員還有回報該處海域天候不佳，但預計可在2月19日抵達目的地。

未料，船上的船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）在2月18日凌晨2時左右斷訊，家屬、船東播打衛星電話亦不通，且於該海域作業的友船亦無法與「昇」船取得聯繫，船東、家屬擔心失聯，趕緊向政府請求救援。

多日來已有友船趕往最後通話地點及預計目的地，但皆搜索無果，令人相當擔心，近日來也有部分媒體欲採訪家屬了解進度。

不過，連日來的採訪成為對家屬的打擾，家屬今天透過東港區漁會發出聲明，聲明指「昇」號家屬連日來焦急憂心夜不成寐，感謝政府單位協助及媒體社會各界關心，家屬希望趕快找到漁船和人，勿過多的打擾採訪，亦盼勿影射漁船過往曾遭菲扣押挾持經歷的無關報導。

家屬聲明原文：

2/18日於太平洋公海失聯的「昇豐128號漁船」，家屬連日來憂心如焚夜不成寐，政府也全力投入搜救中，感謝政府單位協助及媒體社會各界關心，家屬希望趕快找到漁船和人，勿過多的打擾採訪，亦勿影射漁船過往曾遭菲扣押挾持經歷的無關報導，如在傷口灑鹽，請大家多留給家屬空間，感謝社會各界體諒關懷！

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