為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    昇豐128號失聯搜尋仍無果 家屬盼各界勿打擾、影射

    昇豐128號。（資料照，漁業署提供）

    昇豐128號。（資料照，漁業署提供）

    2023/02/22 15:48

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港籍昇豐128號於公海失聯已經4天，雖經附近友船前往探查，卻仍未發現「昇」船蹤影，焦急的家屬則是發出聲明，感謝外界關心，但家屬現階段只希望能趕快找到人、船，盼外界勿擾。

    載有1名台籍船員及5名印尼籍船員的「昇」船，今年2月8日自東港鹽埔漁港出海，赴太平洋海域進行鮪延繩釣作業，2月17日晚間聯繫時，台籍船員還有回報該處海域天候不佳，但預計可在2月19日抵達目的地。

    未料，船上的船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）在2月18日凌晨2時左右斷訊，家屬、船東播打衛星電話亦不通，且於該海域作業的友船亦無法與「昇」船取得聯繫，船東、家屬擔心失聯，趕緊向政府請求救援。

    多日來已有友船趕往最後通話地點及預計目的地，但皆搜索無果，令人相當擔心，近日來也有部分媒體欲採訪家屬了解進度。

    不過，連日來的採訪成為對家屬的打擾，家屬今天透過東港區漁會發出聲明，聲明指「昇」號家屬連日來焦急憂心夜不成寐，感謝政府單位協助及媒體社會各界關心，家屬希望趕快找到漁船和人，勿過多的打擾採訪，亦盼勿影射漁船過往曾遭菲扣押挾持經歷的無關報導。

    家屬聲明原文：

    2/18日於太平洋公海失聯的「昇豐128號漁船」，家屬連日來憂心如焚夜不成寐，政府也全力投入搜救中，感謝政府單位協助及媒體社會各界關心，家屬希望趕快找到漁船和人，勿過多的打擾採訪，亦勿影射漁船過往曾遭菲扣押挾持經歷的無關報導，如在傷口灑鹽，請大家多留給家屬空間，感謝社會各界體諒關懷！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東港籍「昇豐128號」公海失聯 11年前曾遭菲律賓扣押
    2023/02/20 19:42

    東港籍「昇豐128號」公海失聯 11年前曾遭菲律賓扣押
    我國籍漁船昇豐128號 太平洋公海失聯
    2023/02/20 19:21

    我國籍漁船昇豐128號 太平洋公海失聯

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    深澳漁船漁出港3日未回、船長失聯 海巡艦艇搜救中
    2021/07/07 10:32

    深澳漁船漁出港3日未回、船長失聯 海巡艦艇搜救中
    終於成功登船！永裕興18號漁船漂流21天 船上不見人
    2021/01/19 20:02

    終於成功登船！永裕興18號漁船漂流21天 船上不見人

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播