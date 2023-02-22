屏東大學推首屆EMBA 學分全國收費最低

國立屏東大學今天宣布首屆高階經營管理碩士在職專班（EMBA）將於112學年度正式招生。（記者羅欣貞攝）

2023/02/22 10:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學今天（22日）宣布下學年（112學年度）推出首屆高階經營管理碩士在職專班（EMBA），課程均安排在週六、週日，每學分4410元，是全國收費最低的EMBA；目前招生中。

國立屏東大學校長陳永森上任後即強調「屏東事就是屏大事」，該校管理學院結合各學系教學能量，首屆高階經營管理碩士在職專班（EMBA）將於112學年度正式招生，進一步結合產學資源，嘉惠在地有志於精進專業管理能力、培養跨產業視野、擴大社會連結的中小企業主或企業在職人士，共創雙贏。

屏大校長陳永森表示，屏大EMBA將是屏東市區的一個EMBA，不僅位處屏東市中心，交通便捷，生活機能方便，校園花木扶疏，景致優美，課程均安排在週六、週日，每學分4410元，是全國EMBA收費最低的，且可以專業實務報告代替碩士論文，上下學期擬規劃登山或海釣等課外活動，進一步認識屏東這塊土地，在在提供有志於在職進修者最大的方便，以及最佳的學習環境。

屏大合校8年多來，積極鏈結在地，以UGSI做為校務發展主軸，與在地公部門、產業甚至NPO組織均有密切合作，積極推動地方創生，成績全國大學第一，目前已協助7個鄉鎮公所爭取約3.1億元經費，除了多名學有專精的師長先後出任高屏東澎等縣市政府一級主管，用專業服務地方，EMBA的授課教授來自管院各系，陣容堅強，並聘請財信傳媒謝金河董事長、台灣好基金會柯文昌董事長、中華經濟研究院曹添旺董事長等多名大師擔任講座教授。

屏大管理學院院長廖曜生指出，台灣有超過97%的中小企業，中小企業普遍面臨經營環境快速變化以及資源缺乏的不利局面，尤其面對產業國際化與後疫情時代的挑戰，企業主必須具備相當的經營管理能力，才能使其產業創新轉型與企業永續經營。

屏大表示，管理學院致力於產業升級強化競爭力，發展重點聚焦於產業最有需求的智慧商務、大數據、ESG等跨域整合發展，以培養學生重點能力並提昇就業力；EMBA將強調整合與溝通協調的能力，透過強化學生大數據分析與應用能力、結合智慧商務及ESG永續管理發展以提昇學生的管理職能，可直接應於本身的工作，帶領企業提高市場能見度與占有率，藉此厚植學生智慧科技應用能力、強化區域產學鏈結，協助在地產業發展。並有效管理內部組織，達成永續經營的目標。

屏大校長陳永森說明該校EMBA招生事宜。（記者羅欣貞攝）

屏大管理學院院長廖曜生介紹EMBA課程特色。（記者羅欣貞攝）

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