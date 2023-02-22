為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東大學推首屆EMBA 學分全國收費最低

    國立屏東大學今天宣布首屆高階經營管理碩士在職專班（EMBA）將於112學年度正式招生。（記者羅欣貞攝）

    國立屏東大學今天宣布首屆高階經營管理碩士在職專班（EMBA）將於112學年度正式招生。（記者羅欣貞攝）

    2023/02/22 10:35

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學今天（22日）宣布下學年（112學年度）推出首屆高階經營管理碩士在職專班（EMBA），課程均安排在週六、週日，每學分4410元，是全國收費最低的EMBA；目前招生中。

    國立屏東大學校長陳永森上任後即強調「屏東事就是屏大事」，該校管理學院結合各學系教學能量，首屆高階經營管理碩士在職專班（EMBA）將於112學年度正式招生，進一步結合產學資源，嘉惠在地有志於精進專業管理能力、培養跨產業視野、擴大社會連結的中小企業主或企業在職人士，共創雙贏。

    屏大校長陳永森表示，屏大EMBA將是屏東市區的一個EMBA，不僅位處屏東市中心，交通便捷，生活機能方便，校園花木扶疏，景致優美，課程均安排在週六、週日，每學分4410元，是全國EMBA收費最低的，且可以專業實務報告代替碩士論文，上下學期擬規劃登山或海釣等課外活動，進一步認識屏東這塊土地，在在提供有志於在職進修者最大的方便，以及最佳的學習環境。

    屏大合校8年多來，積極鏈結在地，以UGSI做為校務發展主軸，與在地公部門、產業甚至NPO組織均有密切合作，積極推動地方創生，成績全國大學第一，目前已協助7個鄉鎮公所爭取約3.1億元經費，除了多名學有專精的師長先後出任高屏東澎等縣市政府一級主管，用專業服務地方，EMBA的授課教授來自管院各系，陣容堅強，並聘請財信傳媒謝金河董事長、台灣好基金會柯文昌董事長、中華經濟研究院曹添旺董事長等多名大師擔任講座教授。

    屏大管理學院院長廖曜生指出，台灣有超過97%的中小企業，中小企業普遍面臨經營環境快速變化以及資源缺乏的不利局面，尤其面對產業國際化與後疫情時代的挑戰，企業主必須具備相當的經營管理能力，才能使其產業創新轉型與企業永續經營。

    屏大表示，管理學院致力於產業升級強化競爭力，發展重點聚焦於產業最有需求的智慧商務、大數據、ESG等跨域整合發展，以培養學生重點能力並提昇就業力；EMBA將強調整合與溝通協調的能力，透過強化學生大數據分析與應用能力、結合智慧商務及ESG永續管理發展以提昇學生的管理職能，可直接應於本身的工作，帶領企業提高市場能見度與占有率，藉此厚植學生智慧科技應用能力、強化區域產學鏈結，協助在地產業發展。並有效管理內部組織，達成永續經營的目標。

    屏大校長陳永森說明該校EMBA招生事宜。（記者羅欣貞攝）

    屏大校長陳永森說明該校EMBA招生事宜。（記者羅欣貞攝）

    屏大管理學院院長廖曜生介紹EMBA課程特色。（記者羅欣貞攝）

    屏大管理學院院長廖曜生介紹EMBA課程特色。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏大完成全國第一套資優生獨立研究教材 試用學童頻稱讚
    2022/12/01 12:37

    屏大完成全國第一套資優生獨立研究教材 試用學童頻稱讚
    致力屏東文學研究逾10年 屏大「屏東文學展」開幕
    2022/11/02 18:19

    致力屏東文學研究逾10年 屏大「屏東文學展」開幕

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    屏大徵教師被質疑校長有私心 校方：聘任經過三級三審
    2022/06/20 19:47

    屏大徵教師被質疑校長有私心 校方：聘任經過三級三審
    屏東大學援助烏克蘭學生來台求學已2人申請 目標10名以上
    2022/05/31 09:59

    屏東大學援助烏克蘭學生來台求學已2人申請 目標10名以上

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    萌！領角鴞夫婦「回娘家」 再度現蹤屏東大學
    2022/05/19 19:09

    萌！領角鴞夫婦「回娘家」 再度現蹤屏東大學
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播