台東縣跟進 代理教師下學年起可領全年薪資

台東教育處長林政宏表示，下學年起代理教師給全年薪資。（記者黃明堂攝）

2023/02/22 08:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣議員簡維國今天指出，縣政府教育處必須要補足漏洞，給代理教師全年薪資，否則將凍結教育處預算以促落實。教育處長林政宏表示，台東從下學年起將與全國各縣市同步實施代理教師全年給薪。

簡維國指出，根據資料，在111學年全國代理教師比例已經到達15.5%，總計全國代理教師高達3萬名，怪異的教師人力結構，不但影響教師的勞動權益，也忽視了學生的受教權益。近來各縣市陸續給予代理教師全年薪，但台東縣以財政為藉口並未跟進，令人遺憾。

簡維國說，國教署依照高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法，以及教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點這兩個辦法辦理代理教師。且立法院教育及文化委員會通過預算修正案，明定從112學年度起，各縣市政府應全數給付全年薪資，不得再另設其他條件，但台東縣卻以全年給薪有很大難度，無法比照其他縣市。

簡維國說，台東縣政府儘速補足預算缺口，切勿以財政作為理由藐視法案並且踐踏代理教師工作權益與學生受教的權益，也不排除透過凍結預算的方式，來督促縣府做好。

林政宏澄清，他原本的說法就是全年給薪應該全國同步，既然已完成修法，台東縣當然遵照法令，給予代理教師全年薪資。但因增加3千多萬元支出，這部分也已請中央補助。

林政宏說，台東有300多位代理教師，如有兼行政職的，原本就有12足月的薪資，課任老師因寒暑假未授課，所以給10個月。估計每位代理教師增領2個月，可增領約10萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法