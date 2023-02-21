土地公生正好是「世界母語日」 萌童用客語向「伯公」祝壽

幼童拿著自己做得盤花祝伯公生日快樂。（記者陳彥廷攝）

2023/02/21 17:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農曆二月初二是土地公聖誕日，客委會客發中心今天邀請40名幼兒園學童到園區植樹，並做盤花敬獻給六堆客家園區的開基伯公，而今天正好也是世界母語日，客發中心還特別教導客語請幼童向「伯公」祝壽，場面溫馨熱鬧。

南部客家文化習俗中，盤花、八音、三獻禮就是祭祀中常見的文化要素，昨天開基伯公的神龕週遭花團錦簇，這些盤花都是出自幼童之手，現場還邀請大夥房藝術團演奏傳統客家八音，並安排禮生遵循三獻禮祭祀伯公，將客庄敬愛伯公的文化從小紮根。

客委會客發中心主任何金樑表示，盤花是南部客家特有的手藝，早年用居家旁隨手可得的植物、花，以盤子當底後所組成的鮮花盤，該中心為減少向外購買花束製作盤花，這幾年植樹活動都會種下未來可以採摘成盤花材料的植物，像仙丹等，也呼應早年將垂手可得的東西打造成生活藝術的意象。

今天學童再度種下近百株台灣原生種的灌木綠化園區，由於正好是「世界母語日」，客發中心將客語融入活動內容，如親子繪本說故事、客家童謠教唱、趣味闖關說客語，何金樑說，雖然被邀請的幼兒園學童並非全部都是客家人，但各種族群透過簡易的「伯公生日快樂」客語等的輕鬆客語說唱環境，讓各自更加了解同一片土地上的各種母語。

幼童拿著自己做得盤花祝伯公生日快樂。（記者陳彥廷攝）

幼童拿著自己做得盤花祝伯公生日快樂。（記者陳彥廷攝）

幼童拿著自己做得盤花祝伯公生日快樂。（記者陳彥廷攝）

六堆客家文化園區開基伯公的神龕。（記者陳彥廷攝）

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