全台首次山坡自動巴士墾丁登場 民眾：「平穩如老司機」

屏縣自動駕駛巴士初體驗在墾丁森林遊樂區，吸引許多民眾體驗。（記者蔡宗憲攝）

2023/02/21 17:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府發展智慧運輸，近日完成自動駕駛巴士路線可行性評估，擇定先於墾丁國家森林遊樂區啟動，今天屏東縣長周春米率先進行體驗測試，相當滿意聰明的新型態的運輸工具，邀請民眾2月22日至3月7日預約搭乘，感受屏東的智慧化交通運輸工具。

這次上路試運行的自動駕駛巴士安全性高，續航里程可達60公里，透過車身所搭載的光達、雷達及車用影像攝影機等設備及AI辨識技術，進行物件偵測、追蹤與閃避，此外結合高精度定位系統，可讓車輛定位更精確。

屏縣府交通旅遊處強調，這是全台首次使用自駕巴士於具山坡地特性之國家森林遊樂園區內作接駁運行，技術難度更高，活動前皆經ARTC及車輛製造商多次反覆測試及驗證，確認行駛安全無虞才提供試乘服務，且每班次皆有隨車安全人員跟車，試運行車輛採郵輪式巴士載客方式，去程由墾丁森林遊樂區售票口至觀海樓，中間停靠遊客中心15分鐘，回程由觀海樓至售票口，中途遊客中心僅提供下車服務，全日來回共6班次，路線全長約2公里。

縣長周春米表示，墾丁國家森林遊樂區作為熱門觀光景點，擁有豐富的自然景觀，適合發展低碳運輸，未來屏南快速公路完成後，透過便捷的交通路網，輔以高科技的電動化自動駕駛公車進行轉乘接駁運輸，使用於鄉鎮間短程運輸、觀光景點接駁，除落實節能減碳，亦可兼顧經濟成長與生態永續，未來甚至可進入偏鄉社區運行，以因應高齡化時代的來臨。

屏縣府交通旅遊處表示，近年積極向交通部爭取補助經費發展智慧運輸，去年「屏東縣智慧運輸中心」揭牌啟用，今年二月自駕巴士完成路線可行性評估，擇定先於墾丁國家森林遊樂區內辦理試運行，期望透過高科技化運輸工具，完成縣內觀光接駁最後一哩路。

免費試乘體驗活動自2月22日至3月7日止，民眾報名踴躍，部分熱門時段皆已額滿，活動期間如當班次仍有座位，也提供現場登記搭乘體驗，搭乘民眾仍須購買墾丁國家森林遊樂區入園門票。

屏縣自動駕駛巴士初體驗在墾丁森林遊樂區。（記者蔡宗憲攝）

屏縣長周春米與合作單位體驗自動駕駛巴士在墾丁森林遊樂區。（記者蔡宗憲攝）

輔助司機高舉雙手示範自駕的強大。（記者蔡宗憲攝）

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