重現恆春半島捕鯨歷史 珍貴文獻可望公開展覽

台灣在日治時期1913年開啟了商業捕鯨歷史。圖為當年資料照片。（記者蔡宗憲翻攝）

2023/02/20 22:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島在亞洲近代史地位重要，日治時代引進的捕鯨業曾是台灣唯一，但多數歷史及影像佚失，當地文史工作者念吉成經過十餘年蒐集，在馥蘭朵飯店及恆春區漁會支持下，可望將這些史料全面公開，引領民眾欣賞這億萬年前即生存在這地球上的鯨魚，優雅的呼吸聲。

台灣在日治時期1913年開啟了商業捕鯨歷史，現今知名的墾丁南灣（舊名大板埒）發展起捕鯨業，1945年，台灣經過政權的轉換，經過約10年時間，台灣捕鯨業重新站上舞台，鯨魚加工廠改設置在更南邊的香蕉灣海域，1981年因時代變遷走入歷史。

但這些珍貴史料，除了官方資料，仍有許多在恆春半島流傳，當地文史工作者念吉成超過15年的蒐集及訪談耆老，在能望向恆春2處捕鯨基地的後壁湖馥蘭朵飯店支持下，將開設鯨魚產業暨文化與珍貴的老照片展，公開許多首次面世的史料。

念吉成表示，恆春半島西岸曾是鯨魚悠游的海域，如今只剩偶然發現的驚喜，這個展覽也是展現人類過貪的反思，也讓歷史故事永存恆春，加上西半島發現遠古鯨魚化石的故事，恆春是全台最有資格為昔日鯨豚悠游路線規劃出「鯨豚故事」、「補鯨船體驗」的地區，也期盼透過展覽拋磚引玉。

台灣在日治時期1913年開啟了商業捕鯨歷史。圖為當年資料照片。（記者蔡宗憲翻攝）

當地文史工作者念吉成（中）將捕鯨史料全面公開。（記者蔡宗憲攝）

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