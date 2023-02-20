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    大武山下小奧運來了！ 六堆運動會3/11~12萬巒登場

    六堆運動會即將在3月11日、12日登場，今天在屏縣府為活動暖身。（記者羅欣貞攝）

    六堆運動會即將在3月11日、12日登場，今天在屏縣府為活動暖身。（記者羅欣貞攝）

    2023/02/20 18:44

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷史悠久、素有「大武山下小奧運」美譽的六堆運動會，今年邁入第58屆，將於3月11日、12日在屏東縣萬巒鄉舉辦，屏東縣長周春米、客家委員會副主委周江杰、萬巒鄉長林國順等六堆各鄉區代表，以及奧運排名第27名的羽球國手謝裕興等人，今天（20日）齊聚屏東為活動暖身，邀請各縣市民眾屆時到屏東觀賽與觀光。

    屏東縣長周春米表示，感謝客家委員會以及本屆主辦鄉先鋒堆萬巒鄉團隊努力，六堆運動會今年共規劃19項賽事，除了大眾所熟悉的球類、田徑、拔河等賽事外，更有攀岩、霹靂舞、路跑、幼兒滑步車等比賽，活動期間也會搭配萬巒小旅行、六堆產業市集等系列精采活動，讓民眾體驗縣府團隊近年積極推廣的可可、咖啡等產業，以及萬巒在地久負盛名的豬腳街。

    屏東縣萬巒鄉長林國順表示，第58屆六堆運動會由萬巒鄉舉辦，預計自3月8日起進行聖火遶六堆的祈福活動，將於竹田鄉忠義祠出發途經12鄉區，為賽事暖身。3月11日於萬巒國中舉辦盛大開幕儀式，一連串精采活動內容與賽事，歡迎大小朋友們共同到萬巒鄉參與年度盛事，共同宣傳行銷六堆，推廣萬巒先鋒堆。

    「六堆運動會」延續58屆的悠久歷史，一向是許多六堆人朝聖的盛事活動，每年由六堆各鄉區輪流辦理，藉由運動賽事將客家子弟團結一起，不但能鍛鍊體魄，也將傳承百年的客家精神發揚光大。今年六堆運動會預計有近2千名鄉親參與。

    萬巒鄉親歡迎各地民眾到六堆運動會觀賽，展開客庄旅行。（記者羅欣貞攝）

    萬巒鄉親歡迎各地民眾到六堆運動會觀賽，展開客庄旅行。（記者羅欣貞攝）

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