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    首頁　>　屏東縣

    境外污染物南下 屏東啟動空氣污染防制指揮中心

    屏縣加強取締露天燃燒。（屏縣府提供）

    屏縣加強取締露天燃燒。（屏縣府提供）

    2023/02/20 16:39

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應環保署預報東北季風挾帶中國地區境外污染物南下影響，中南部地區將呈現空品不良情形，屏東縣政府已提早於2月18日及19日連續2天啟動各項空品不良應變作業，今天（20日）更成立空氣污染防制指揮中心，全面要求轄內各工廠落實空氣污染防制計畫降載及減排措施，並提醒敏感族群自我防護作業，強化與上風處縣市共同加強空品不良應變及稽巡查作業，減緩屏縣空品不良情形。

    屏縣環保局表示，為強化轄內污染源減量，環保局以全方位啟動空污應變管制作業，完成工廠現場稽查12家、符合逸散管理辦法砂石廠稽查7家，另各廠配合廠區聯外道路洗掃執行77公里、轄區重點道路洗掃137公里；縣內前30大營建工地查核40場營建工地，改善高屏溪河川揚塵裸露地達450公頃，縣內主要露天燃燒熱點區域稽查，查獲1件。

    在移動源管制上，機車共稽查535輛，並加強於轉運站、醫療院所等敏感族群聚集區域執行柴油車目測判煙稽查315輛，此次應變作業空氣污染減量達PM10為33.2公噸、PM2.5為2.8公噸。上述違規事項，環保局後續將依空污法相關規定辦理及裁處，期望藉由應變管制作為，減少屏縣自身污染排放，以減緩空品不良情形。

    環保局指出，屏東縣政府今天參與環保署緊急召開跨區空品應變小組會議，除協調上風處縣市共同執行空污減量應變作為外，並全面要求轄內各污染源加強防制措施，包含排放量前30大固定污染源自主減排或降載、51家砂石場提升污染源防制設備操作效率、通報縣內前30大營建工地加強提升污染源防制措施，每4小時執行工地內外及認養街道灑水或洗掃。同時將針對主要露天燃燒熱點區域，搭配UAV無人機擴大稽查取締違法行為。

    屏縣府表示，依據最新空品預報資料，境外污染、擴散條件差致污染物累積等情形仍持續中，提醒敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者與一般民眾都應加強自我防護措施，近日外出務必配戴口罩，可多利用空氣品質監測網或透過「屏東空氣品質通報即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊。

    加強道路灑水及沖洗工作。（屏縣府提供）

    加強道路灑水及沖洗工作。（屏縣府提供）

    加強柴油車路邊攔檢。（屏縣府提供）

    加強柴油車路邊攔檢。（屏縣府提供）

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