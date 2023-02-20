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    首頁　>　屏東縣

    妻子獨登屏東尾寮山迷途 焦急夫求助警消順利救下山

    女子（中）獨登尾寮山迷途，幸經警方、消防協尋平安帶下山。（圖由警方提供）

    女子（中）獨登尾寮山迷途，幸經警方、消防協尋平安帶下山。（圖由警方提供）

    2023/02/20 11:57

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕高雄1名40歲女子獨自攀登高屏交界、海拔高度1400多公尺的小百岳尾寮山，下山途中不慎迷路，丈夫獲悉入山尋妻未果急得報警，所幸警方、消防人員在1個多小時後於附近的莎溪林道找到迷途人妻，順利救下山。

    屏縣里港警分局表示，口社派出所警員李俊明於17日傍晚5時許接獲一名焦急丈夫報案求助，其稱妻子獨自一人登爬尾寮山，下山途中卻迷失於山間小徑，丈夫起初欲憑一己之力獨自入山尋找，但眼見夜幕漸垂卻仍找不到妻子，因此報警請求警方協助。

    口社所警員李俊明聽聞報案人欲入山尋妻，擔憂報案人也迷失山中，立即阻止其再深入並指引循原路折返，同時通報三地門消防分隊入山搜救迷途女子。李員眼見報案人焦急不安，在等待時間不斷安撫情緒，消防隊很快在晚間6時25分許於沙溪林道15k處發現迷途女子，平安將其帶下山，警消合力救援，深獲民眾感激。

    據了解，家住高雄年約40歲的女子當日欲獨自一人挑戰攻頂尾寮山三角點，上午7時30分許由茂林區西側登山口步道入山，下山途中因山間小徑蜿蜒錯綜複雜，走著走著竟迷途。山上天色變化快，眼見已天暗，梅女手機又快沒電，緊張無措之際立即打電話給丈夫求助，幸得警消及時入山救援，李姓員警阻止焦急丈夫獨自一人深入山區尋妻，否則入夜天色昏暗恐生意外。

    里港警分局分局長何明祥表示，提醒民眾，登山時應結伴同行，並應提前規劃路線、注意天氣變化及裝備齊全，如發生上述案件，應迅速通報警消救援，切勿一人入山搜救，以免將自身涉於險境中發生憾事。

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