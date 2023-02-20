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    228連假到屏東吧！縣府推薦11條1到3日春季親子遊程

    屏東燈節舉辦至228連假，圖為屏東縣民公園燈區。（記者羅欣貞攝）

    屏東燈節舉辦至228連假，圖為屏東縣民公園燈區。（記者羅欣貞攝）

    2023/02/20 11:46

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕228和平紀念日有4天連假，屏東縣政府集結相關活動及景點，包含「大武部落哈尤溪」、「185沿山旺『兔』來雙層巴士」、「阿禮部落櫻花季」及結合「屏菸1936文化基地」舉辦的「大武門」音樂祭等期間限定活動，推薦11條內容豐富的春季親子走讀遊程，含括自然生態、人文活動、季節慶典至新穎觀光景點，歡迎大朋友、小朋友一起來嗨玩屏東。

    屏東縣政府交通旅遊處表示，為打造後疫情時代的養身之旅，縣府特別為連假推薦了一系列的深度遊程規劃，首先安排「季節限定組」，第一站來到屏東霧台鄉自然人文生態景觀區裡的「阿禮部落」連假將進入「山櫻花盛開季節」，只需100元門票即可入場賞櫻，還能參觀百年石板屋，午餐品嚐在地的部落美食，接著預約搭乘185縣道雙層巴士，了解沿途地景和文化，也可前往全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」及擁有純白教堂的「屏東可可園區」，皆可預約導覽及DIY體驗。

    另外，也可來趟2日遊，選擇「大武哈尤溪遊程」在專業導覽人員及溯溪嚮導引導下，深度了解在地奇景，接著前往「山川琉璃吊橋」欣賞橋面兩側的溪谷之美，吊橋上還有部落民族設計的琉璃珠，以及鄰近的「原住民文化園區」體驗文化故事；3日行程推薦「高士部落」、「百生枋寮藝術村」、「枋寮新龍社區」、「林邊共融遊戲場」、「青葉部落」及「大花農場」等在地社區，在導覽及體驗過程中，了解屏東每個地區的深度文化故事。

    屏東縣目前正在辦理的「2022四重溪溫泉季」、「2023屏東燈節」及「2023熱帶農業博覽會」等3場活動即將在228連假後結束展演，還沒前往的民眾可快把握機會。民眾可持續關注屏東最新旅遊資訊，一年四季皆有不同風貌，相關活動訊息請上「屏東旅遊網」及「屏東go好玩」臉書查詢，並下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。

    四重溪溫泉季舉辦至228連假。（屏縣府提供）

    四重溪溫泉季舉辦至228連假。（屏縣府提供）

    屏縣府推薦228連假1日遊程。（屏縣府提供）

    屏縣府推薦228連假1日遊程。（屏縣府提供）

    屏縣府推薦228連假2日遊程。（屏縣府提供）

    屏縣府推薦228連假2日遊程。（屏縣府提供）

    屏縣府推薦228連假3日遊程。（屏縣府提供）

    屏縣府推薦228連假3日遊程。（屏縣府提供）

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