林邊溪口昨漂大批魚屍 屏東環盟認因天旱水少導致缺氧

港內也有零星魚屍。（記者陳彥廷攝）

2023/02/20 10:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東林邊溪口昨天早上有人目擊大批魚屍，隨波逐流的景象令人怵目驚心，雖傳出可能為養殖戶棄置養殖魚，但屏東縣環境保護聯盟則認為與旱象有關，因水體減少致溶氧量下降導致吳郭魚死亡。

林邊溪口及緊臨的塭豐漁港昨天都被民眾發現在港內及溪口有成群死魚漂浮，但溪口處的浮屍下午已然散去，僅剩零星魚屍在港內漂散，由於這批死魚裡有常見的養殖魚午仔魚還有不少吳郭魚和部分石斑，一開始傳出是因銷路不佳，以致滯養死亡再被隨意丟棄的事件，不過，長期觀察溪口生態的屏東環盟則持不同意見。

環盟指出，最早通報的民眾發現，死魚大多是在溪口常見的吳郭魚，僅有零星午仔魚，而且是在溪口內，不太可能是民眾在魚塭放流的死亡養殖魚，應該是原本就在河、海交界長大的野生午仔魚。

環盟強調，水環境及缺水是一體的兩面，且牽一髮動全身，目前不僅僅是未下雨民生水情吃緊，旱象致使總水體減少，雖然外表看來是川流不息，但實際上水體量減且缺少新活泉注入，導致含氧量變低，進一步造成吳郭魚及午仔魚死亡。

環盟表示，往年林邊溪、高屏溪因冬季旱象減少水量致溶氧量減少致魚隻死亡後上浮，不僅景象驚人，腐肉極易滋生病毒、細菌，後若遭鳥類啃食，鳥類同樣也會病死，前幾年不時聽到的高屏溪口野鳥集體暴斃的原因非常有可能就是因為這樣。

環盟指出，屏縣府短期應徹底清除，避免進一步造成後續擴散後再為害到鳥隻，形成生態感染事件，長期目標則是要提昇整體水資源及水環境的強韌度，在民生用水及水工程間取得平衡。

面對坊間質疑因銷路不佳才棄置的說法，屏縣府海洋及漁業事務管理所則表示，目前養殖石斑在加工、延養及外銷政策下，價格已回復到中國片面禁銷前的價格，每台斤約在140至160元間，午仔魚透過漁會共同運銷維持價格100元，若真是棄養量不可能這麼少，可排除民眾所謂的銷路不佳滯養而丟棄說法，也重申無論如何，魚屍都不可任意丟棄。

林邊溪口出現死亡魚屍。（民眾提供）

港內也有零星魚屍。（記者陳彥廷攝）

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