19年才1次機會！他數度結婚…竟「向土地婆祝壽」祈求斬舊情

這間福德祠有土地公和土地婆。（記者陳彥廷攝）

2023/02/20 00:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年是19年來再次出現農曆閏二月，2月21日是農曆二月初二「土地公生日」眾人皆知，但「土地婆」的生日就較少人知道，不過，屏東縣佳冬鄉這間福德祠因少見供奉土地婆，今年就有信徒在誕辰正日前低調現身祈願，希望土地婆幫忙斬斷多年來藕斷絲連的舊情。

土地公幾乎處處看得到，但有娶妻並雕刻土地婆神像的就相對稀少，隱身在佳冬鄉巷弄內的這間福德祠，不僅有土地公，還有持扇的土地婆神像，相對特殊，而據目前曆法，農曆閏二月大約要19年才會輪到一次，除了出嫁女兒要買豬腳回請爸爸吃外，土地婆的生日更是值得慶祝，有信徒就特別找到這座福德祠要來祈求平安，除了向土地公暖壽，也有事向土地婆相求。

屏東縣這名男子曾結過4次婚、也曾娶過中國配偶，因擔心二月初二土地婆誕辰正日當天會有太多人來祝賀，不好婆表明心願，因此透過友人打聽，輾轉、低調地到此有土地婆神像坐鎮的福德祠，除了祝壽，還希望藉由祈願，盼土地婆斬斷以往因剪不斷理還亂而成為心頭負擔的感情。

為何斬負面舊情要向土地婆祈求？民俗專家廖大乙指出，今年相形特別，不僅是19年1次的閏二月，又是農曆年1年內會遇到兩次立春的「雙頭春」，而要經歷兩個二月初二，又有雙雙對對之意，可能處處逢春，桃花較易產生，而這間福德祠的土地婆所配帶的紙扇，卻帶有抵禦外力、散去外患之意。

廖大乙說，一般民間習俗中，女子出嫁要丟扇將壞脾氣、習慣丟下，而有神力的土地婆則能守護元配間的感情，讓外部情感或結果不佳的舊情「散去」，不讓舊情影響正婚元配之間的感情，還能守護兩人的情比金堅，向她和土地公的婚姻看齊，而19年來才會遇到一次的閏二月初二，相當難得，自然有其神效。

持扇的土地婆。（記者陳彥廷攝）

屏東這名男子前來祈求能斬斷舊情。（記者陳彥廷攝）

這間福德祠有持扇的土地婆。（記者陳彥廷攝）

廖大乙說，農曆閏二月每19年一次。（記者陳彥廷攝）

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