獨居翁十多年來首度眾人簇擁過生日 見蛋糕上桌感動流淚
〔記者陳彥廷／屏東報導〕每逢佳節倍思親，但生日對內埔鄉75歲的獨居老翁李富生來說，卻總是令他感到更加的孤單，所幸在社工的介入下，今天邀請兩名長輩及在地愛心認捐年菜的企業一同用餐，李富生眼見蛋糕端上桌是感動流淚，直說「有人關心的感覺真好！」。
李富生10多年前回鄉照顧母親，母親於數年前過世，因其未結婚無子嗣，李翁孓然一人獨居於內埔一處平房，平時鮮有人前來探訪，直到去年華山基金會發現個案並介入，這才終於讓寂靜的小屋多了點人氣。
華山基金會長期服務弱勢長輩，希望長輩在冬至時節不感到孤單，為讓弱勢長者能夠聚在一起用餐，今天又是李翁的生日，因此在李翁住處外的空地，特別擺了滿滿一桌年菜，還把蛋糕先藏了起來，就為給李翁一個驚喜。
內埔地區有個長期認捐華山基金會年菜的愛心企業「思牧企業股份有限公司」，華山今天邀請思牧企業的代表人課長謝清柱、水門村村李麗鳳及議員徐榮耀到老翁家灑掃庭除再貼春聯，隨後逅一起搓湯圓並和另外兩名華山服務的長者享用熱騰騰年菜，閒話家常是讓許久已無人可對話的李翁不時掉淚。
李翁說，壯年時離家至北部打零工，因早年離鄉，與在地淵源不深，回鄉後頂多下午出門到附近散步，有時因為實在無聊沒動力，就窩在家中也不出門，說實在的「連吵架的人都沒有」，要是生病病倒，也不會有人知道，還好華山找到他，有人陪他濄生日實在是前所未有的體驗，有人關心就已令他非常感動。
不過，天氣冷加上這三年來的疫情，華山基金會的年菜認捐比往年更不易，今年屏東地區募集孤老年菜僅獲2成，華山基金會指出，為建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家，邀請大眾支持「愛老人愛團圓」公益計畫，希望藉此拋磚引玉，號召更多民眾及在地企業，共同關懷屏東縣弱勢長者。