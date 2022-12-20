獨居翁十多年來首度眾人簇擁過生日 見蛋糕上桌感動流淚

李翁十多年來首次過了有多人陪伴的生日。（記者陳彥廷攝）

2022/12/20 22:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕每逢佳節倍思親，但生日對內埔鄉75歲的獨居老翁李富生來說，卻總是令他感到更加的孤單，所幸在社工的介入下，今天邀請兩名長輩及在地愛心認捐年菜的企業一同用餐，李富生眼見蛋糕端上桌是感動流淚，直說「有人關心的感覺真好！」。

李富生10多年前回鄉照顧母親，母親於數年前過世，因其未結婚無子嗣，李翁孓然一人獨居於內埔一處平房，平時鮮有人前來探訪，直到去年華山基金會發現個案並介入，這才終於讓寂靜的小屋多了點人氣。

華山基金會長期服務弱勢長輩，希望長輩在冬至時節不感到孤單，為讓弱勢長者能夠聚在一起用餐，今天又是李翁的生日，因此在李翁住處外的空地，特別擺了滿滿一桌年菜，還把蛋糕先藏了起來，就為給李翁一個驚喜。

內埔地區有個長期認捐華山基金會年菜的愛心企業「思牧企業股份有限公司」，華山今天邀請思牧企業的代表人課長謝清柱、水門村村李麗鳳及議員徐榮耀到老翁家灑掃庭除再貼春聯，隨後逅一起搓湯圓並和另外兩名華山服務的長者享用熱騰騰年菜，閒話家常是讓許久已無人可對話的李翁不時掉淚。

李翁說，壯年時離家至北部打零工，因早年離鄉，與在地淵源不深，回鄉後頂多下午出門到附近散步，有時因為實在無聊沒動力，就窩在家中也不出門，說實在的「連吵架的人都沒有」，要是生病病倒，也不會有人知道，還好華山找到他，有人陪他濄生日實在是前所未有的體驗，有人關心就已令他非常感動。

不過，天氣冷加上這三年來的疫情，華山基金會的年菜認捐比往年更不易，今年屏東地區募集孤老年菜僅獲2成，華山基金會指出，為建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家，邀請大眾支持「愛老人愛團圓」公益計畫，希望藉此拋磚引玉，號召更多民眾及在地企業，共同關懷屏東縣弱勢長者。

李翁十多年來首次過了有多人陪伴的生日。（記者陳彥廷攝）

李翁十多年來首次過了有多人陪伴的生日。（記者陳彥廷攝）

內埔在地的思牧企業股份有限公司，也到場陪伴李翁搓湯圓、灑掃庭除、貼春聯。（記者陳彥廷攝）

內埔在地的思牧企業股份有限公司及縣議員徐榮耀到場陪伴李翁搓湯圓、灑掃庭除、貼春聯。（記者陳彥廷攝）

內埔在地的思牧企業股份有限公司也到場陪伴李翁搓湯圓、灑掃庭除、貼春聯。（記者陳彥廷攝）

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