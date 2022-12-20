屏東內埔龍頸溪水質淨化場啟用 還可種菜養魚！

龍頸溪水質淨化場啟用，圖為二沉池。（屏縣府提供）

2022/12/20 20:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕貫流屏東平原內埔及竹田鄉的龍頸溪，雖被譽為母親之河，但長久以來上游畜養戶、生活排污等排放卻讓水質每況愈下，屏東縣長潘孟安為提昇水質，於龍頸溪沿岸進行一系列優質水岸景觀營造，上游的水質淨化場今天正式啟用，潘孟安說，截流排放水是被稱作看不見的良心工程，未來龍頸溪上下游將成串連客家歷史、文化、古蹟與環境的生命之河。

龍頸溪為東港溪上游支流，自內埔鄉發源流行內埔鬧區再經竹田鄉後匯入東港溪，是客家六堆在內埔地區早年仰賴的生活用水來源，但隨著附近畜牧養殖場增加，不僅民生污水，連畜牧廢水都一併排入，長年下來惡臭及水色，讓母親之河蒙塵，縣府為改善問題，斥資近兩億在龍頸溪上游打造採自然型強化工法的淨水廠。

啟用典禮縣長潘孟安及準縣長周春米及環保署水保處長顏旭明及在地部分議員到場，潘孟安說，龍頸溪為內埔鄉的生命之河，但過去因為畜牧廢水及民生污水直接排放，長期水質不佳又惡臭，除影響在地環境與生活品質，更導致東港溪水體的再利用性，如今改善後，能讓龍頸溪沿岸成為親水遊憩的新空間，展現六堆母親河的新風貌！

周春米則說，縣長潘孟安在她擔任立委期間即向她表示龍頸溪之於六堆及水環境的重要性，去年成功爭取中央1.6億元，歷經1年半的建置，現在整條龍頸溪是水清魚現，而搭配龍頸溪於內埔鬧區的水岸景觀營造工程，如設置特色遊戲場、體健設施、伯公特色休憩空間以及自行車道，讓客家鄉親與遊客走進更美的龍頸溪畔。

縣府環保局說明，水質淨化場於龍頸溪上游設置截流溝截流河道原水再引水至水淨場，污水經過沉沙池、初沉池、接觸曝氣池、二沉池及快濾池等淨水單元後才會再放流回龍頸溪，每日可處理1萬噸水，改善龍頸溪上游污染量至少70%。

周春米則對現場的魚菜共生是大表驚豔，她說，沒想到處理後的水質乾淨清澈可直接供應魚菜共生系統，並於國家卓越建設獎獲得最佳規劃設計優質獎殊榮，而本案除召開說明會廣納各界意見，更感謝在地鄉代及地主無償提供地面讓居民通行，未來將是環境教育的最佳場域。

龍頸溪水質淨化場啟用，圖為二沉池。（屏縣府提供）

內埔龍頸溪水質淨化場啟用，所淨化的水還能養魚種菜，形成魚菜共生循環是令人驚豔。（記者陳彥廷攝）

內埔龍頸溪水質淨化場啟用，周春米（左起）、潘孟安和顏旭明倒下淨水，象徵母親河的重生。（記者陳彥廷攝）

內埔龍頸溪水質淨化場啟用，每日可處理1萬噸水。（記者陳彥廷攝）

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