北大武山女山友摔傷 消防、特蒐救援背下山

北大武山山友下山摔倒受傷。（擷取自臉書屏東林區管理處北大武山資訊站）

2022/12/20 20:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣北大武山今天清晨傳出山友受傷待援，屏東縣消防局派遣包括特蒐大隊等10車18人上山，約中午將傷者背負下山，送醫急救。

北大武山檜谷山莊管理員經營的「屏東林區管理處北大武山資訊站」臉書今天早上po文說，清晨有4名女性組成登山團登頂後下山，行經3.2K處有人摔倒腳受傷，適逢有協作人員要下山，原本希望能付費戴姓協作背背包下山，她們再撐下山，不過，傷者傷勢頗為嚴重，因此報案求援。

山莊在早上約8點8分接到消防局來電通知有人受傷，請管理人員光哥趕赴現場協助，山莊管理員電話通知原本要義務幫忙的戴姓協作，若不行應選擇等待救援，山莊管理人員隨後趕到現場，還準備暖爐、睡袋及食物，不在現場的發文管理員笑稱，「現場好不溫馨」。

近中午11點36分，首名消防救難人員抵達，11點55分特蒐大隊及其他消防分隊隊員共計6人也到達，屏東縣消防局說，經人員初步評估，年約40歲的傷者右膝撕裂傷，處置後由救援人員背負護送下山，由救護車送往屏東基督教醫院治療。

山莊管理員笑稱，自己之前下山20多天就發生3起山難，這起透過電話、指揮的救援，更是他昨天才下山後發生的事情，他提醒，北大武山真的是又陡又滑，呼籲登山務必要有萬全準備及訓練，累積足夠的登山實力，但縱使具備如此條件，各位上下山的山友還是要小心再小心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法