青農返鄉指標 屏東產銷履歷檸檬合作社「軒禾」驚傳倒閉

軒禾合作社2020年大張旗鼓將檸檬送到美國，理事主席林軒禾（左一）。（屏縣府提供）

2022/12/20 18:44

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銷美檸檬合作社軒禾倒閉 農糧署：將協助契作轉場加工

〔記者陳彥廷／屏東報導〕數年前大張旗鼓主打產銷履歷檸檬生產鏈的屏東軒禾農產品運銷合作社，日前傳出欠款，不少廠商陸續收不到款，要了解原因也找不到人，記者向負責人林軒禾企圖了解狀況但並未接通電話，合作社也大門深鎖，農政單位表示，現正了解軒禾的財務狀況，也將協助受影響的契作農民轉賣至其他合作社等通路。

林軒禾在2009年返鄉投入農業代工和契作，歷經2014年的檸檬崩盤後，促成其以收購產銷履歷檸檬的模式，並以農民契作檸檬、高價收購聞名，甚至曾宣稱已將檸檬汁賣到美國，甚至簽了20年訂單，台灣檸檬走向國際也獲當時屏東縣長潘孟安力挺。

林軒禾除為返鄉青農，一回屏東就已朝農委會力推的檳榔廢園轉作方向以推動種植、收購的檸檬為主，長期配合政策，契作量也越作越大，後來所推動的產銷履歷更是成為農委會於基層農民的助力，也因其曾為科技業返鄉務農，一度被視為青農返鄉的指標人物，不時參與農委會記者會為產銷履歷代言。

但風光的背後也帶著擴張過快的隱憂，軒禾於2018年斥資2000萬打造新社場，涵蓋分級作業、低溫包裝、示範果園和種苗展示，引進全自動包裝機和電腦選果區，並在2020年將規模擴大，和鄰近的屏科大合作將人工智慧影像科技導入農業，加上農業界還傳出其可能有其它的轉投資，疑似在寅吃卯糧情形下爆出資金缺口，在年前一舉爆發。

年前苦收不到款項的農民想了解原因卻完全找不到林軒禾人影，林軒禾手機完全不通，記者到合作社大門前更發現大門深鎖多時，有社場主指出，不僅下游廠商收不到錢，軒禾與同業調貨也不在少數，從包裝場、合作社場都恐有交貨買賣的往來，尤其之前交款就已時常傳出不準時的情形，現在找不到人，恐怕連銀行、補助設備的農政單位都是苦主。

屏東縣政府農業處長鄭永裕則回應媒體，指確實有聽聞軒禾的狀況，昨天打電話及派員到場也完全無法找到以往的對話窗口，不過，現在並非檸檬產季，與其契作的農民向縣府反映將輔導轉交至其他社場收購。農糧署副署長姚志旺表示，目前在了解該合作社財務狀況中，若契作農民受影響，將介紹其他的合作社協助收購檸檬。

有媒體宣稱軒禾為全台最大的農產合作社，一名農業界人士表示，此與實情有相當大的出入，因為不要說其它作物，光光是檸檬，軒禾也僅僅是其它社場的5分之1左右，數量實在是普通，但在行銷上確實有其獨到手法，該名農業界人士也指，已聽聞契作農民反映其會拖欠貨款，有可能當時財務資金就已出狀況。

軒禾農產合作社大門深鎖。（記者陳彥廷攝）

軒禾農產合作社大門深鎖。（記者陳彥廷攝）

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