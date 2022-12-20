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    首頁　>　屏東縣

    銷美檸檬合作社軒禾倒閉 農糧署：將協助契作轉場加工

    主攻契作並收產銷履歷檸檬的屏東軒禾合作社驚傳倒閉，據了解是轉投資餐飲後失利導致財務困難。（翻攝自軒禾合作社粉絲頁）

    主攻契作並收產銷履歷檸檬的屏東軒禾合作社驚傳倒閉，據了解是轉投資餐飲後失利導致財務困難。（翻攝自軒禾合作社粉絲頁）

    2022/12/20 18:05

    〔記者楊媛婷／台北報導〕成立於2020年的屏東軒禾合作社主要是契作並收產銷履歷檸檬，卻驚傳無預警倒閉；農糧署副署長姚志旺今（20）日證實，軒禾合作社和農民契作產銷履歷檸檬面積約15公頃，並非國內最大的檸檬相關產銷合作社，評估對檸檬產銷影響不大，由於檸檬要等4月後才進入產季，會再請其他合作社協助檸檬的產銷與加工。

    軒禾合作社成立後和農民契作產銷履歷檸檬耕種面積約15公頃，並曾將加工後的檸檬汁賣到美國，且賣了好幾個貨櫃，當初軒禾合作社也積極宣傳產銷履歷檸檬，該合作社的粉絲頁最後一篇貼文的時間為10月1日，據了解，軒禾合作社疑似因投資餐飲業失利，導致財務困難，因此上週就被銀行查封。

    姚志旺證實軒禾已經倒閉，他表示，目前非檸檬產季，屏東當地還有數十家可協助檸檬加工的合作社場可協助加工與產銷，他表示成立軒禾合作社的負責人林軒禾當初是青農返鄉，站在農業部門的立場，自然是站在協助的立場協助青農，不過他也提醒，若要跨足其他事業的經營一定要做評估，而軒禾的契作面積並不是為大，從事相關加工的廠商還有好幾家，評估對檸檬產業影響不大。

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