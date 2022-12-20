春節前催打氣 屏東今起出動疫苗巡迴車下鄉，雙針齊下

屏縣府出動疫苗巡迴車到社區服務，首站屏東市歸來慈天宮，鄉親踴躍接種。（記者羅欣貞攝）

2022/12/20 12:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近來氣溫驟降，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，加上流行性感冒好發期，為了提高疫苗接種便利性，屏東縣政府衛生局今天（20日）起特別派出3輛疫苗巡迴車，深入33鄉鎮市的社區為民眾施打COVID-19疫苗、流感疫苗。

屏東縣政府衛生局準備的疫苗巡迴車今天（20日）正式出發，首站到屏東市歸來慈天宮前廣場，吸引鄉親踴躍參加，湖南里里長陳榮文帶著82歲的母親一起到場打疫苗，陳榮文表示，很感謝縣府提供這麼方便的服務，相信可以讓更多鄉親願意出來打疫苗。

屏縣衛生局長施丞貴表示，此次共準備3輛疫苗巡迴車，預計今天（12月20日）起至明年（2023年）1月6日止，將全縣分成屏北、屏南及原住民鄉鎮等3區，各一部疫苗巡迴車走透透，從霧台鄉到恆春半島，提供年齡6個月以上民眾施打COVID-19以及流感疫苗，每部巡迴車都有駐診醫師、護理師、行政人員，搭配當地的衛生所醫護人員提供服務，民眾只要持健保卡及疫苗黃卡，就可施打疫苗，尤其是對位處偏鄉、原鄉等醫療資源較缺乏地區，相信會有很大幫助。

衛生局強調，屏東縣幅員狹長遼闊，原鄉、偏鄉的老年人口眾多，交通不便，影響民眾打疫苗的意願，衛生局特別準備疫苗巡迴車服務民眾，服務地點都選擇在地方宮廟廣場、集會所或活動中心等民眾熟知的位置，民眾可就近施打，不用再大費周章跑到醫院診所，民眾吾利用衛生局網站查詢巡車駐點時間、地點，免預約、來就打，保障健康，平安過好年。

衛生局統計，屏縣流感疫苗接種率65歲以上51%，50歲至64歲31.7%，高中以下學生校園接種率78.6%，較全國平均接種率高出4%；COVID-19疫苗部分，近月來涵蓋率增加的速度相當緩慢，由於春節連假將屆，衛生局呼籲民眾踴躍接種，巡迴車提供第1、2劑BNT、Novavax疫苗、第3劑以上莫德納次世代雙價疫苗的施打。

屏東疫苗巡迴車20日啟動。（記者羅欣貞攝）

屏東疫苗巡迴車到各社區服務，鼓勵民眾踴躍接種。（記者羅欣貞攝）

疫苗巡迴車載著醫護人員深入社區為民眾打疫苗。（記者羅欣貞攝）

現場也提供B、C肝篩檢的抽血服務。（記者羅欣貞攝）

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