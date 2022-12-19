潮州鐵道園區特殊即景成賣點 國道下方平交道超罕見

罕見的國道下方平交道。（記者陳彥廷攝）

2022/12/19 23:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台唯一以鐵路維修作為觀光「潮州鐵道園區」上週六終於開幕，在高雄機廠全面移置潮州後，鐵道園區座落的潮州機廠與隔壁以鐵軌作為連通的潮州車輛基地，因為各式特殊鐵道即景成為賣點，其中最特殊的就是國道下方的平交道，每天都可見用路人在國道下方等火車，堪稱全台唯一。

鐵道園區千呼萬喚始出來，並請來「大物」的50D大物車坐鎮，但在園區週邊有不少不用門票就能目睹的鐵道即景，部分鐵道迷私下稱作是「野生」的博物館，未來可望成為非官方的鐵道觀光旅行景點。

其中最為罕見的「國道下平交道」堪稱全台唯一，不過，當初為何會設置並非配合原有道路並設為正交的平交道．仍是頗為啟人疑竇，據了解，因此路段鐵道與屏187線接近平行，且彼此間距離近，為避開國道下的屏68線在貫通鐵道後，會接連在短距離內出現平交道及路口，因此在國道南方的屏68線設置往西出岔的「旗官路」平交道，也導致屏68線在國道下出現斷點。

此舉無法根除交通困境，多年來反而事故不斷，崁頂鄉地方反彈，鐵路局直到2017年，才終於從善如流將旗官路平交道移設至國道下方，也正式打通屏68線通過鐵道，並與屏187線形成十字路口，也讓以往要停等火車通過之處，移到國道三的下方，現在每天都可見有用路人，在遮斷器放下後，於此停等火車通過的情形。

此外，因應潮州車輛基地連通潮州機廠的鐵道，公路局將台1線高架化，在橋旁人行道及橋下迴轉道都能清楚目擊停放於東側潮州機廠及西側車輛基地內的各式列車，包括最美區間車的EMU900和曾經停放的「蒸氣國王」DT688或紅斑馬等已退役列車，許多平常無法一次蒐集的鐵道即景，在此就可「多個願望一次滿足」，也被笑稱是「野生」的鐵道館。

藍色路段於2017年開始進行打通工程，綠色旗官路平交道於2017年開始移設至國道三下方。（資料照）（記者陳彥廷攝）

罕見的國道下方平交道。（記者陳彥廷攝）

在潮州車輛基地隨時可見所停戶有大量列車。（記者陳彥廷攝）

在潮州車輛基地隨時可見所停戶有大量列車，圖前為EMU900。（記者陳彥廷攝）

在潮州車輛基地隨時可見所停戶有大量列車，圖為EMU900。（記者陳彥廷攝）

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