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    首頁　>　屏東縣

    年底裝修多但要匯錢到香港？ 警方破解詐騙時事哽

    李男血汗錢險被騙。（警方提供）

    李男血汗錢險被騙。（警方提供）

    2022/12/19 22:52

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕年關將近，裝修工程變多，近期開始出現詐騙集團以裝修房屋名義，要人偷偷匯款，東港警方就攔截一起以類似理由但竟要受害者匯錢到「香港」的詐騙案，所幸保住該名受害者的血汗錢。

    屏東縣政府警察局東港分局新園分駐所日前獲轄內金融機構來電表示，民眾疑似遭詐騙欲匯款新台幣9萬8000元，需警方協助攔阻詐騙，新園分駐所線上巡邏員警接獲通報後旋即前往。

    警方到場後，發現該名李姓男子前往新園郵局欲匯款9.8萬元至指定帳戶，因匯款金額龐大，行員細心詢問匯款細節，李民稱係裝潢房屋所需費用匯款至香港地區，但匯款對象卻又是台灣某間銀行帳戶，行員認有異狀，立即通知所轄派出所協助。

    不過，就算警方到場苦口婆心勸告，但李男仍堅稱是工程款，警方一聽直覺就是詐騙，於是聯絡李民兒子到場與他溝通，經李民兒子表示家中目前並無工程需支付，亦不可能請香港地區人士裝潢，警方遂與行員三方合力說服李民，並進行案例宣導。

    警方苦口婆心的說明此為常見詐騙手法後，李民驚覺可能遭詐騙，終於放棄匯款念頭，表示十分感謝警方及行員協助。東港分局呼籲，近來有常有詐騙集團指示民眾提匯款鉅額，為規避行員或警方關懷提問，而指導民眾匯款用途要說是裝潢、工程款等，為新的詐騙梗，但有類此情形即為詐騙徵候，可撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    李男血汗錢險被騙。（警方提供）

    李男血汗錢險被騙。（警方提供）

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