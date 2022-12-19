捍衛午仔魚產業 屏縣府聯手農委會降低衝擊

屏東縣午仔魚占全台八成產量。（記者蔡宗憲攝）

2022/12/19 14:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國海關總署8日起暫停台灣午仔魚輸入大陸，占全台8成產量的屏東縣，雖然午仔魚市場價格仍穩定，漁民也冷靜面對，但仍難掩內心擔憂，尤其是今年尚有4200公噸需轉銷其他通路，農委會主委陳吉仲與屏縣長潘孟安今在養殖區共同召開午仔魚行銷獎勵措施說明記者會，朝向收購補貼、魚貨出貨前免費檢驗、加強行銷等方向，並配合中央政策一同將這次衝擊降到最低。

屏東縣午仔魚養殖面積約399公頃（約佔全國8成）、年產量約1萬餘公噸（佔全國8成7）、年產值約新台幣16.3億元，主要上市規格為6至8兩（225至300公克／尾），目前內外銷比約3:7，而外銷主要地區為中國大陸及香港，國內以供應家庭生鮮、日料燒烤店為主。

農委會表示，在擴大內銷部分，以持續開拓多元通路，包含加強電商通路、電視購物及實體超市，並推出年節禮盒，來提升國內流通廣度；另針對餐飲部分，給予採購午仔魚的餐廳或日式燒烤店等餐飲業者獎勵；至拓展外銷方面，獎勵及協助業者開發亞洲、美洲等潛力市場，並輔導業者辦理海外行銷活動；另外在漁產主要流通的批發市場，對市場經營者及承銷人，倘能增加銷售並維穩魚價者給予獎勵。最後，對加工凍儲比照石斑魚提供最高一百萬元獎勵，鼓勵業者開發午仔魚不同型態的產品，如調理包、一夜干等，希望讓更多午仔魚產品進入市場，消費者食用、採購更方便。

屏東縣長潘孟安及將上任縣長立委周春米都指出，全台今年尚有4200公噸午仔魚需轉銷，而屏東佔8成約3360公噸，縣府第一階段預計處理1500公噸，朝向收購補貼、魚貨出貨前免費檢驗、加強行銷等方向；農委會主委陳吉仲也強調，從鳳梨、石斑到午仔魚，農漁民已經有心理準備分散各市場銷售，以鳳梨為例，去年今年價格甚至比去年受衝擊的價格還高，展現屏東農漁民的實力。

對於政府的因應，養殖區業者看法不一，一名業者認為，午仔魚一直以來都是外銷佔大宗，與能銷歐美的大型魚排不同，多刺的午仔魚市場幾乎以華人為主力，斷了這個管道，國內加工或冷鏈等設備就變得重要，但目前進度太慢，很難緩解業者的燃眉之急。

午仔魚養殖人李金生則認為，台灣的午仔魚養殖是全球獨家，受到這次衝擊陣痛一定有，但目前台灣養殖量已經差不多飽和，業者應該朝向更高品質午仔魚研究，讓午仔魚精緻化、精品化，脫離依賴「量」而是提升「質」來增加售價，在政府目前關注協助下，或許能夠藉此脫胎換骨轉型成功。

農委會主委陳吉仲與屏縣長潘孟安今在養殖區共同召開午仔魚行銷獎勵措施說明記者會。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣午仔魚占全台8成產量，近期出貨高峰。（記者蔡宗憲攝）

午仔魚一直以來都是外銷佔大宗。（記者蔡宗憲攝）

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