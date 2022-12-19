天氣變化大紅豆減產價格崩跌 農民陳情別再進口紅豆了

受氣候影響紅豆生長不佳，縣議員許展維到田間勘查。（許展維提供）

2022/12/19 11:45

〔記者葉永騫／萬丹報導〕最近氣候變化大，冬季雨量減少造成萬丹鄉等國內紅豆粒頭變小、產量降低，價格更是崩跌，開盤價從每台斤40元跌到36.5元，紅豆農因不敷成本，叫苦不已，向縣議員許展維陳情，要求農委會停止紅豆進口來平抑紅豆價格。縣府農業處長鄭永裕表示，紅豆災損已向農委會爭取災害補助，並希望平抑紅豆價格，以保障農民收益。

縣議員許展維表示，萬丹鄉是全國紅豆主要產區，今年因為雨量減少，冬季降溫較慢，使得紅豆成長不佳，收成的紅豆顆粒較小，去年紅豆開盤為每台斤56元，隨後價格也都維持在50元左右，沒想到今年開盤只有40元，昨天更跌到36.5元，光是肥料、農藥等成本就超過40元，讓紅豆農大呼完全不敷成本，農民也怪罪進口紅豆壓低紅豆價格，希望農委會能降在收成期時停止進口紅豆，以保障農民的收益。

縣府農業處長鄭永裕說明，今年的紅豆因為有些農民種植的較早，水遇到天氣變化，使得紅豆的成長變差，產量少又品質降低，造成紅豆價格走低，縣府已向農委反映，希望將受災數字統計後呈報給農委會爭取災害補助，也希望農會會平抑紅豆的價格，別讓紅豆價格被壓低而傷害農民。

今年的紅豆成長較差，粒頭明顯較小。（許展維提供）

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