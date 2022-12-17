屏市資源回收新措施 回收物如小山累壞清潔隊

資源回收爆大量，清潔人員忙著整理。（民眾提供）

2022/12/17 16:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市資源回收車隨垃圾車從12月開始收運，實施2個星期爆大量，讓資源回收物品堆積如小山，清潔隊員全力加班清理也無法消化，只能拜託民眾盡量將回收物分類做好，來降低清潔隊員的工作量，而該項措施也讓許多靠資源回收生活的民眾也因為資源回收物品減少而影響生計，使得這項新的措施引發爭議，也讓新市長就職後恐怕就得面臨挑戰。

屏東市從12月1日起資源回收車開始收運資源回收，同時所有各里定點資收站一併撤除，不再做資源回收，資源回收車每週依垃圾車清運路線回收2天，沒想到實施2個星期，因為民眾反應熱烈，造成資源回收物爆增，每天資源回收車都是爆大量，造成資源回收場內堆滿收來的物品如同小山，讓清潔隊員忙著分類、處理，每天處理不完，只能拜託民眾盡量將回收物初步分類，紙箱類請壓平、玻璃、保特瓶、手搖杯分別裝袋或裝箱，不要全混在一起，造成清潔隊回收人員大費周章再一一挑出分類。

新的資源回收政策除了讓清潔人員忙翻天外，也出現人力不足的情況，而且因為資源回收物全部由屏東市公所收走後，影響了部分以撿拾資源回收為生的民眾生計，引發爭議，有人就建議可以採取回收站及資源垃圾車併行的方式，或者研議更好的方法，但因為新任市長即將在下週就職，也使得資源回收問題將成為新市長的首要考驗。

資源回收物堆的像小山一樣高。（民眾提供）

清潔隊回收的資源物品爆大量，光是整理就相當頭痛。（民眾提供）

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