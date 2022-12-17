全台唯一鐵路維修觀光機廠 潮州鐵道園區有「大物」

「潮州鐵道園區」開幕營運，屏縣長潘孟安、準縣長周春米都到場。（記者蔡宗憲攝）

2022/12/17 14:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕將潮州機廠導入鐵道文化元素，全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」，今天正式開幕營運，除了豐富的鐵道歷史文物，鎮區之寶「50D大物車」更是全台唯一，鐵道園區未來除展示鐵道文物，並結合觀光遊憩，打造潮州旅遊新景點，促進地區發展、帶動繁榮。

潮州鐵道園區透過鎮區之寶，全台唯一「50D大物車」作為園區意象，大物車過去是專門用來運送大型貨物，隨著時代變遷，大物車日漸無使用需求，目前全台僅剩1輛展示於園區內，另展示14輛具歷史氣息文物車輛，透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡，縣長潘孟安、立委周春米、莊瑞雄、台鐵局局長杜微都到場共襄盛舉。

潘孟安表示，今年六月潮州機廠啟用典禮時，行政院院長蘇貞昌即指示交通部及台鐵局妥善規劃潮州機廠園區觀光設計，很開心屏東收到這麼棒的耶誕禮物，鐵道文化伴隨台灣經濟發展，不只是載具而已，更是銜接人與人、城市與城市之間的交流運具，園區成立後讓百年來的台鐵車牌、通具、場域及車廂一一展示，呈現在全世界的鐵道迷眼前，將與旅遊業者合作，將鐵道文化園區加入遊程中。

展館核心展示1926年前的貨車車軸、1939年輪幅式車輪及1959年車軸超音波探傷機等具歷史意義文物。除此之外，園區內更展示具歷史意義的鐵道文物及車輛模型，以數位方式呈現珍貴車輛的藍晒圖，提供完善鐵路列車維修體驗之旅。另有彩繪列車互動裝置，塗繪專屬列車後投影在屏幕上，更提供拍照留念區，可立即下載照片並打卡上傳分享，園區同時提供特色餐飲服務，及多元化的文化饗宴。目前開幕一個月優惠免費入園參觀（之後收取清潔費一百元）。

全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」正式開幕營運。（記者蔡宗憲攝）

鎮區之寶「50D大物車」是全台唯一。（記者蔡宗憲攝）

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