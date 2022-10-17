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    首頁　>　屏東縣

    整合農業、旅遊、餐廳 屏東新農業休閒觀光好吃又好玩

    整合農業、旅遊、餐廳，讓屏東縣農業休閒觀光好吃又好玩。（記者葉永騫攝）

    整合農業、旅遊、餐廳，讓屏東縣農業休閒觀光好吃又好玩。（記者葉永騫攝）

    2022/10/17 19:58

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣跨界整合休閒農場、旅遊業、餐廳等業者，讓農業休閒旅遊變成一個好吃、好玩的好地方，以帶動整體觀光，副縣長吳麗雪表示，屏東縣的產業豐富，在地食材能夠在地吃的到，令人感到相當的幸福，歡迎大家都來屏東遊玩。

    屏東縣是農業大縣，盛產各種農漁特產品，縣府輔導農民產業轉型，縣內合法休閒農場計有43家及3個休閒農業區分別為高樹新豐、萬巒沿山、車城四重溪等，為因應食農教育法推動，縣府跨區結合旅行社、休閒農場與餐廳簽訂合作備忘錄，由農場提供生鮮蔬果及辣椒等相關農產品給餐廳，用在地屏東食材提供給消費者食用，並且推出四季農遊，有春色遊滿園、夏日賞農季、秋意漫農旅、臘月踏豐年等活動，提供各種不同農場的玩法，結好地方的景觀和特色，讓遊客享受到好吃又好玩的農業休閒特色。

    副縣長吳麗雪表示，屏東縣這次跨界整合，希望能夠引進更多的遊客前來，這幾年因為疫情使得國內旅遊為國人為主，屏東縣的休閒農場好吃又好玩，讓許多人驚艷，尤其是在地的新鮮食材最讓人稱許，現在疫情開始解封，希望帶動外國觀光客前來，她也希望所有農場提供更多的設施，更貼心的服務，讓屏東的農業休閒產業更加的興盛。

    辣椒巧克力味道令人驚艷。（記者葉永騫攝）

    辣椒巧克力味道令人驚艷。（記者葉永騫攝）

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