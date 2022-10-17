屏東香蕉再下一「城」！ 擴大銷日8市町供2.5萬學童享用

台灣金蕉再下一城，今年銷日擴大到8個市町的中小學和幼兒園。（記者陳彥廷攝）

2022/10/17 18:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東香蕉再下一「城」！農委會農糧署自2019年與日本茨城縣笠間市簽定香蕉輸日備忘錄後，已連續4年都有許多秋蕉輸往日本，成為學童的營養午餐水果，在去年更獲得東京奧運指定為選手村供應的水果，打開知名度，今年再接再勵，一口氣有8個市町共39所中小學及幼兒園，計2萬5000名學童的營養午餐水果將是台灣「金蕉」。

農委會農糧署長胡忠一說，台灣蕉因為口質佳口感綿密，早年堪稱是日本水果中的夢幻逸品，後來因為東南亞蕉以低價搶市，市佔節節下滑，但比較過後，反而讓台灣蕉的好滋味在日本人心中留下不可抹滅的好印象，為推廣優質的台灣蕉，2019年7月與日本茨城縣笠間市簽訂《強化飲食及文化交流發展合作備忘錄》，開啟雙方一系列人員、文化、食材交流，其中以食材交流最為頻繁，11月即以屏東香蕉出口茨城縣水戶市、笠間市及大洗町打響第一炮。

胡忠一強調，去年的東京奧運讓台灣金蕉打響名聲，因為東奧選手村指定的就是經「產銷履歷plus版」驗證的台灣香蕉，而「產銷履歷plus版」和日本良好農業規範等同級，和全世界公認的標準是同一水準，這也是台灣所有農友、農民團體及出口業者的努力，讓台灣的香蕉登上世界的殿堂，這也加強讓日本學童及國民視為一定要供應給學生營養午餐的水果，尤其日本是強調在地產在地銷國產品的國家，國外水果能輸入日本，是非常重大的里程碑，今年除了茨城縣師生外，附近的超市也會有台灣香蕉行銷，也希望明年能進一步再供給更多間學校的學童及國民，一饗台灣優質香蕉。

笠間市台灣辦事處處長木下知香表示，2019年簽定備忘錄後，採用台灣蕉的學校越來越多，今年預計在8學校的營養午餐中提供台灣香蕉，而今年以來，笠間市學校營養午餐已有提供台灣芒果、鳳梨、文旦，從2019年交流至今已第4年，對中小學來說，台灣水果就是個美味的印象，例如今年提供台灣芒果時，駐日代表謝長廷也有到笠間市，學生就非常期待台灣的水果，也更想知道台灣的事情，透過這些影象讓他們可以更了解台灣，現在疫情解封，除了食材的交流，更期盼有更多的人才交流，而從11月18日開始10天，在這些市町的超市還有台灣商品展，大約會展出30種台灣特產。

農糧署說明，今年該縣已有5分之1的市町採購台灣香蕉，受益學童達2萬5000人，成功從點到面逐步擴展行銷台灣香蕉。該署強調，俗話說「坐而言，不如起而行」，藉由持續推廣不同農產品如棗子、紅龍果等至學童餐桌，加深學童對台灣水果的印象，並廣納學校教職員、學童及學童家人寶貴建議，比文字宣傳更有實質效益，更能行銷台灣農產品。

農糧署指出，木下知香處長曾前往南投及屏東香蕉產區拜訪農民團體，瞭解到台灣的秋冬蕉，因為天氣涼冷生長慢，果實香甜且口感扎實，所以今年特別規劃於11月讓日本學童享用最美味的台灣香蕉。農糧署再次呼籲，此時正值秋冬蕉產期，品味台灣香蕉正對時，值得國人多加採購享用。

胡忠一強調，每種超級好吃的水果都讓品嚐到的日本學童笑容滿面樂開懷，而今年台日水果交流的壓軸由台灣香蕉擔綱，屆時將同步於鮮享農YA粉絲專頁分享日本學童享用台灣蕉的快樂笑容照片。

媒體詢問有關香蕉價量供需，胡忠一則回應，目前已外銷1639噸香蕉，較去年少是因為去年8月颱風掃掉大片蕉園，減產情況下，上半年香蕉價格極佳，每公斤可達60、70元高價，內銷價好外銷就不易，且今年天氣熱的時間更長，台灣消費者在熱天時習慣購買較具水份的水果如水梨等，未來天氣漸冷，香蕉熟成速度慢，果肉會更加飽實，價格會逐漸上浮，目前產地價青蕉每公斤已在10元以上，黃蕉則有22到23元以上，外銷則可上看25元。

台灣金蕉再下一城，今年銷日擴大到8個市町的中小學和幼兒園。（記者陳彥廷攝）

台灣金蕉再下一城，今年銷日擴大到8個市町。（記者陳彥廷攝）

左為木下知香、右為胡忠一。（記者陳彥廷攝）

台灣金蕉再下一城，今年銷日擴大到8個市町。（記者陳彥廷攝）

台灣金蕉再下一城，今年銷日擴大到8個市町。（記者陳彥廷攝）

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