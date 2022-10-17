不找富商贊助 女登山客靠打工完成「世界最高湖泊」被虧爆

女登山客Domi靠打工完成「世界最高湖泊」。（Domi提供）

2022/10/17 10:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「登山女神」曾格爾近期被爆出多項爭議，引發不少討論國際登山的話題，恆春半島一名年輕女性登山愛好者王朵米（Domi），近期也賣力打工賺足旅費，成功完成尼泊爾世界海拔最高的湖泊「Tilicho Lake」的探索，雖然沒有什麼世界紀錄，但分享過程吸引不少人嚮往，但也有好友虧她「找個富商贊助不用那麼認真打工去挑戰！」在網路引發不少搞笑討論。

「我不是挑戰什麼十大高峰啦！」王朵米笑說，這次回台後，剛好碰到知名登山高手話題，旅程意外引發許多討論，但她到訪的「Tilicho Lake」，雖標高五千公尺，是知名的雪山湖泊，但算不上世界十大高峰之類，挑戰的費用也不必到上百萬那麼艱辛，應該還不用找富商贊助。

王朵米表示，在高海拔徒步的過程十分艱辛，揹著露營帳篷與器具在湖邊紮營過夜，負重一共15公斤，一連走了好幾天，疲憊完全不足以形容那快走到靈魂出竅的煎熬，沿著窄小漫長的落石陡坡，一個閃神就很有可能摔下深不見底的山谷，零下五度的湖邊更是冷得哆嗦，就連相機的快門也幾乎按不下去，在嚴苛氣候環境下，體力耗盡的最後，能夠支撐下去的就是強大堅忍的意志力。

她也回味的說，痛苦的過程中數度不明白自己為什麼要這樣讓自己受罪，心想著再也不要來了，可是當被雪山包圍的湖泊映入眼簾的那一刻，你馬上就知道自己很快又會再回來了。這就是山，總有辦法讓你離不開。

王朵米也提到，當時最難得的，是遇到了尼泊爾當地的職業越野車手Nikhil Thakuri挑戰騎乘機車沿著這條路成功登上Tilicho Lake，因車輛爬升到空氣稀薄的高海拔引擎會難以燃燒，因此這項計畫可以說是難如登天，在成功攻頂後，他創下了尼泊爾境內機車所登上的最高海拔記錄，造成了當地新聞媒體的轟動，自己雖然沒創下什麼記錄，卻目睹了珍貴的世界紀錄，也是旅程值得記錄的篇章。

職業越野車手Nikhil Thakuri挑戰騎乘機車沿著這條路成功登上Tilicho Lake。（Domi提供）

世界最高湖泊「Tilicho Lake」。（Domi提供）

恆春女登山客Domi靠打工完成「世界最高湖泊」。（Domi提供）

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