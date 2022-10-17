潘孟安podcast直球對決「種樹百里」「屏南快道」 喊「帶隊北上陳情」

潘孟安podcast直球對決「種樹百里」、「屏南快道」議題。（記者蔡宗憲攝）

2022/10/17 09:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫（簡稱種樹百里）」，7月進行以來，因為嚴重影響通行，從被罵「塞車百里」，但後續回填被罵「爛路百里」，雖是中央政策，屏縣府仍頻遭罵爆，縣長潘孟安週末返鄉支持地方podcast開播，罕見直球對決當地最關心「種樹百里」及「屏南快速道路興建」，甚至說出「卸任後帶民眾一起北上反映」，火力彷彿回到當年的「潘立委」。

最近在手機上風行的podcast節目，大多屬於全國性的題材，恆春一名年輕人小虎，整合當地居民協助推出名為「恆春週記」的節目，出身當地的潘孟安得知後，力挺故鄉年輕族群發揮創意愛故鄉，立刻答應擔任第一集的來賓，主持人直言要問爭議的「種樹百里」，以及當地總說縣府爭取不力的「屏南快速道路興建」，潘孟安仍同意受訪。

潘孟安表示，7月動工後的「種樹百里」確有黑暗期，連自己的姪女開車也被刺破輪胎，一直要求執行的公路總局假日停工、回填路面要平，目前地下工作井都已經完成，要求十月底前完成路面刨舖工程，並在塞車熱區加速「舖好舖滿」，至於種樹及桿線下地可以陸續作，一切要以民眾通行順暢安全為優先。

「交通建設最後都是『政治決定』」針對屏南快速道路興建問題，潘孟安火力全開，他強調，交通部已規劃從潮州到恆春約75公里，未來可由楓港串聯台九南迴公路，形成快捷公路路網，能解決生活需求、觀光與東部連結的三大問題，已經完成最關鍵的「路廊」設置，目前已經不是「評估」，年底定案後就是「政治決定」，中央如果無法興建，他霸氣說，「卸任後會帶著鄉親北上陳情。」

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