琅嶠鷹季鷹群一波波 一代琅嶠好聲「鷹」將屆退

琅嶠鷹季是墾丁每到十月的著名活動。（民眾提供）

2022/10/16 23:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位處台灣本島最南端恆春半島的墾丁國家公園，地理位置屬於渡冬候鳥南遷交通要衝，每年到秋冬之際，都會湧入大量冬候鳥，據墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）統計，今年「國慶鳥」來得稍晚，至今8天已湧入近4萬隻灰面鵟鷹。

屏東的冬候鳥南遷資源豐富，為原已具生態多樣性的墾丁，再從空中帶來亮點，墾管處打造「琅嶠鷹季」為保育兼具觀光的系列活動，至今逾20年，其中主角灰面鵟鷹總是準時於十月中造訪滿州鄉里德村，被稱作「國慶鳥」，在國慶鳥外，還有大量的赤腹鷹過境，也能發現較零星的其它候鳥。

據統計，前天灰面鵟鷹已達單日1.8萬隻的極大值，昨天則是統計有逾1.2萬隻的大量起鷹，皆屬單日高標數量，由於東部外海出現可能生成颱風的熱帶低氣壓，昨天會場雖然下起間歇雨勢，但驅不散愛鳥人士，而因為雨勢讓飛鷹更加接近地面，鳥友近距離可目擊鷹球、鷹柱甚至鷹河的壯觀畫面，現場驚呼連連，不過，今天因為颱風關係，並未進行觀察，無法統計數量，因此計數為0。

已連續主持鷹季活動18年的墾管處解說課課員樊淑文，因說話字正腔圓且節奏掌握頗佳，長期主持該處活動，不僅省下外包主持費用，穩健控場也獲外界好評，她明年將屆齡退休，今年為最後一次執主持棒，熟悉的一代「琅嶠好聲『鷹』」將成絕響。

由於墾管處分機眾多，樊淑文就曾一度被選為進線總機後的答錄音，後來在處慶或是解說課眾多刊物發表或是各式會議，也多由她主持，而鷹季活動則是「鷹」緣際會成為主持。

她說，一開始鷹季活動當時只是邀請民眾前來響應，並未舉辦博覽會或者是舞台表演，不過後來因此成為墾丁的特色活動，活動需要主持，後來則一直都是她主持，除非活動因天候停辦，算一算已主持近20年，即將退休，自然是充滿不捨，但能將國家公園的環境教育理念透過麥克風宣揚，也的確是始料未及。

琅嶠鷹季是墾丁每到十月的著名活動。（民眾提供）

樊淑文即將退休。（記者陳彥廷攝）

樊淑文即將退休。（記者陳彥廷攝）

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