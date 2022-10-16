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    首頁　>　屏東縣

    謠言終結站》屏東「拔菜」抗爭電視沒播？ 查核中心︰錯誤

    網路上近日流傳一段影片，指「屏東抗爭現場太熱鬧了，今天電視新聞未播出」，經查，其實是2017年5月的網路直播影片。（取自台灣事實查核中心）

    網路上近日流傳一段影片，指「屏東抗爭現場太熱鬧了，今天電視新聞未播出」，經查，其實是2017年5月的網路直播影片。（取自台灣事實查核中心）

    2022/10/16 21:43

    〔即時新聞／綜合報導〕社群平台、通訊軟體2022年10月11日開始流傳一段直播影片，並搭配訊息指「屏東抗爭現場太熱鬧了，今天電視新聞未播出」。查核中心表示，此為錯誤訊息，這是2017年5月的網路直播影片。

    「TFC台灣事實查核中心」14日發布的事實查核報告 指出，社群平台臉書於今流傳一訊息稱：「幫忙傳出去，這是媒體不敢報導的真實畫面。屏東抗爭現場太熱鬧了，今天電視新聞未播出，確實比台北兇狠，小英丟臉了，自己家鄉人民都生氣，農產品無法銷大陸，無法賺錢，生活出大問題。528現場」。

    根據查核中心調查結果顯示，檢視社群流傳情況，民眾轉傳訊息時是分享臉書「全民拔菜總部」（現為「統一義勇軍」）2017年5月28日的直播影片，直播影片中是「全民拔菜總部（現為「統一義勇軍」）總司令」盧朝財描述他至屏東聲援抗議現場。根據當時的直播貼文指出，該場抗議是反年改團體於2017年5月28日於蔡英文總統至屏東參加音樂會時，在會場外抗議政府的年金改革政策。由此可知，該場抗議行動是2017年發生的事件，與近期無關。

    查核中中心致電向「全民拔菜總部」（現為「統一義勇軍」）總司令盧朝財求證。他說，網路在傳的影片是5年前（2017）的抗議直播影片，不是現在，也跟近期無關。請民眾看清楚時間，不要再誤傳。

    查核中心以關鍵字查詢當時新聞報導，包括中視新聞、民視 TVBS 都有報導當時的抗議現場。

    網傳影片為2017年5月28日發生在屏東的反年金改革的抗議直播畫面，傳言卻稱「今天」，易誤導為近期事件，當時新聞媒體皆有報導。傳言稱「媒體不敢報導」並不正確。綜合以上，網傳影片為2017年的抗議直播畫面，與近期無關；且當時新聞媒體皆有報導，傳言稱媒體不敢報導並不正確，因此，傳言為「錯誤」訊息。

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